Любимото шоу за имитации за пореден път превърна понеделник вечер в истински празник за зрителите на NOVA. “Като две капки вода” посрещна на сцената звездните участници в новите им образи, отредени от Бутона на късмета. След невероятните преобразявания, изпипани до най-малкия детайл, и страхотните вокални имитации журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев - Фънки отново сподели, че с наближаване на финала задачата им става все по-трудна.

Своята първа победа завоюва Борис, който събра най-много точки след гласуването на зрителите в NOVA PLAY, вота на журито, останалите участници и менторите. Перфектното влизане в образа на диско кралиците от Banarama и страхотното представяне на хореография към песента “Venus" заедно с Funky Monkeys му донесе първото място и заслужени аплодисменти от публиката в студиото.

Вечерта започна с енергичното и много музикантско изпълнение на Симона, която влезе в ролята на соул кралицата Арета Франклин. Рязка смяна на жанра направи Емилия, която забавлява всички като Краси Радков и култовия му персонаж Гацо Бацов. Това не остана незабелязано от самия актьор и победител в обичаното шоу, който гледаше от първия ред. Пламена вкара рок настроение в Горубляне като легендата Джон Бон Джоуви. Иво Димчев се сблъска с образа на своя преподавател Тодор Колев и представи ироничната песен “Чистачките”. Той получи поздравления за представянето си от внучката на забележителния български актьор - Теодора.

Весела Бабинова слезе от асансьора като вокалистката на Evanesence - Ейми Лий и пресъздаде на сцената клипа на емблетичната им песен Bring Me To Life. Алекс Раева влезе в костюма на член на журито. Тя се превъплъти в образа на Веселин Маринов и получи комплименти за представянето си от него. Дънди предизвика бурни аплодисменти и много усмивки, излизайки под прожекторите като провокативната Мила Роберт, за да представи хита й “Покемон”. Край на вечерта постави Виктор като Бруно Марс, който изпълни световния хит When I Was Your Man.

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Алекс Раева да бъде Technotronic, Виктор да изпълни песен на Лучано Павароти, Иво Димчев да имитира Тони Бракстън, Емилия да се превъплъти в Дара Екимова, Пламена да танцува и пее като Шакира, Симона да влезе в света на Стивън Тайлър, Весела Бабинова да бъде Михаела Филева, Даниел Пеев-Дънди имитира Чеб Калед, а победителят Борис да се превърне в Васил Михайлов. Как ще се справят те и кой ще грабне победата? – разберете на 27 април, от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (23.04) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Михаела Маринова. Певицата и шампион в “Като две капки вода” ще разкаже какво е усещането отново да бъдеш в шоуто, но като ментор, как преживява изпълненията на своите „възпитаници“ и лесно ли се е съгласила да влезе в тази нова роля. Пред водещия Боби Турбото тя ще сподели защо за нея е важно да има ред, как от малка е знаела, че ще стане певица и как се готви и чисти в сценично облекло преди участие. Не пропускайте деветия епизод на КАПКИТЕ Podcast четвъртък в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

Миналият лайв в нощта на дуетите победата завоюваха Симона и Михаела Маринова, които изправиха публиката в студиото на крака с невероятната имитация на Уитни Хюстън и Марая Кери и незабравимата песен от филма “Принцът на Египет” - “When You Believe.

Тази вечер Бутонът на късмета е отредил на участниците, които влизат в поредната битка за най-добра имитация, нови музикални и артистични предизвикателства.

ГАЛЕРИЯ: Девети лайв на "Като две капки вода" - Сезона-Слънце

Тази вечер Бутонът на късмета отреди на Gen Z-то в Сезона-Слънце Симона изпитанието да се преобрази в „Кралицата на соула“ Арета Франклин. Песента Think (1968), написана съвместно с тогавашния ѝ съпруг Тед Уайт, се превръща в един от най-големите ѝ хитове, достигайки №7 в класацията Billboard Hot 100 и №1 в R&B класациите.

„Трябва по-небрежно да музицирам. Темата на песента е за свободата във връзката и е доста феминистка. Мога да играя и ядосана дама. Всеки носи скандалджийската страна в себе си. Ще разчитам на емоцията и да хвана цялата ярост в парчето. Радвам се, че имах възможността да изпълня точно тази песен“, сподели Симона.

„Адски съм изненадан. Хареса ми много ритъма, който вкарахте. Държахте се с цялата енергия, която тя излъчва“, сподели мнението си Фънки.

„Беше невероятна, мисля, че набираш скорост точно за финалните етапи на шоуто. Беше уникална“, коментира Веселин Маринов.

"Изключително начало на този лайв", категорична бе Хилда Казасян.

Веднага след нея на сцената излезе поп фолк дивата Емилия, която се сблъска с неимоверно трудното предизвикателство да имитира актьора Краси Радков и да изпее една от най-забавните песни от албума No Mercy (2008) на Слави Трифонов и Ку-Ку Бенд – „Жик-Так“.

„Задачата не ми е лесна. Не знам дали ще се справя с подсвиркването. Краси Радков е много голям актьор и много искам да направя образа по най-добрия начин. Ще дам всичко от себе си. Много тренирам за врачанския диалект“, сподели Емилия.

Победителят в десети лайв на „Капките“, който помогна на Емилия с изграждането на образа, Краси Радков също бе сред публиката. „Очарован съм от водещите. Впечатлен съм. Емилия, никога не съм вярвал, че изглеждам по този начин. Страхотни крака. Такава мелодия се лееше. Справи се прекрасно.“

„Познавам Емилия от малка. Виждал съм я всякак – но днес си най-впечатляваща. Никога не бих те познал. Как успя да си толкова артистична и мъжествена за толкова кратко време? Прекрасен пърформънс. Устата ме заболя от смях“, коментира имитацията AZIS.

Пламена разчувства публиката и журито с четвърти мъжки образ в шоуто и изпълнението на една от най-великите балади на всички времена – песента Always на Бон Джоуви. Издадена през 1994 г. песента се превръща в най-продавания сингъл на групата в световен мащаб.

„Много обичам тази песен, но е много голяма хапка. В детската градина бях много влюбена в Бон Джоуви. Става ми много романтично, когато слушам тази песен. Докато пея със затворени очи, ще си мисля за най-важното в любовта – някой да ти дава усещането. Надявам се, че ще успея да го предам на публиката.“

„Направи страхотен образ по уникален начин. Досега от всички дами в мъжки образи, не съм чувал такъв глас. Бон Джоуви е уникална звезда, който влага много чувства в песните си. Направи образа прекрасно“, сподели Веселин Маринов.

Борис вдигна градусите на настроението с имитацията на Bananarama и песента „Venus“, кавър на оригиналната песен на холандската рок група Shocking Blue от 1969 г. Песента достига №1 в американския Billboard Hot 100.

„Ще ми бъде трудно да пресъздам женския вокал. Радвам се на имитацията, която ми се падна. Това ми е третият женски образ. След Майли Сайръс нищо не може да ме пребори“, категоричен е Борис.

Бутонът на късмета отреди на Иво Димчев образ, който самият той определя като невъзможен за имитация – този на великия български актьор и певец Тодор Колев. Емблематичната песен „Чистачките“ се превръща в символ на българския преход със своя хумор, ирония и социална критика.

„За съжаление, се сбъдна моят кошмар. Тодор Колев ми беше учител за кратко. Винаги съм го обожавал като артист“, категоричен бе Иво Димчев.

„Беше гениален. Той ми е разказвал за теб и ти му беше любимия студент. И не е искал да те пуска, защото смяташе, че България ще изгуби страхотен талант“, коментира внучката на Тодор Колев - Теодора, която беше сред публиката в залата.

„Ти си сред най-големите ми фаворити в този сезон. Това, което харесвам в теб, е този органичен начин, с който влизаш в имитациите, които правиш. Тази вечер не го усетих точно така. Усетих леко преекспониране на образа“, даде своята оценка Хилда Казасян.

Песента, съчетаваща ню метъл, готик рок и симфонични елементи, Bring Me to Life, която направи Evanescence световноизвестни през 2003 г. се оказа истинско предизвикателство за Весела Бабинова. Парчето печели „Грами“ за най-добро хард рок изпълнение през 2004 г.

„Тя има много мощен глас. В песента има много истинска драма. Супер щастлива съм. Колкото е по-трудно, искам да дам все повече от себе си. Възприемам това предизвикателство повече като певческо. Но искам да наблегна на другото и да се получи много добра комбинация“, сподели Весела Бабинова.

Песента, съчетаваща ню метъл, готик рок и симфонични елементи, Bring Me to Life, която направи Evanescence световноизвестни през 2003 г. се оказа истинско предизвикателство за Весела Бабинова. Парчето печели „Грами“ за най-добро хард рок изпълнение през 2004 г.

„Тя има много мощен глас. В песента има много истинска драма. Супер щастлива съм. Колкото е по-трудно, искам да дам все повече от себе си. Възприемам това предизвикателство повече като певческо. Но искам да наблегна на другото и да се получи много добра комбинация“, сподели Весела Бабинова.

„Това беше най-доброто Ви изпълнение от началото на сезона. Вие сте по-убедителна от оригинала на сцената“, сподели впечатленията си Фънки.

Алекс Раева развълнува силно публиката с яркото си превъплъщение в любимия на поколения изпълнител и член на журито на „Капките“ – Веселин Маринов. Песента „Един миг от рая“ е сред най-емблематичните му балади, част от албума „Осъден на щастие“ (2005).

„Веско Маринов е голям, огромен. Глас изобщо не гоним. Той няма спирка в пеенето си, нито да си поеме дъх. Освен това постоянно се движи на сцената. А това, че ще е пред мен е най-трудната задача. Много ме плаши – той изживява всяка една дума докато пее.“, сподели Алекс Раева.

„Ти беше най-добрата имитация на моя образ през последните 14 години. Наистина няма въздух в тази песен. Но аз съм субективен“, даде своята оценка Веселин Маринов.

Смел опит за сполучлива имитация направи Даниел Пеев-Дънди, който влезе в обувките на щурачката експериментатор Мила Роберт. Песента, която изпя – Pokémon, е отличен пример за нейния стил, който тя често нарича „чалга-пънк“ – ироничен микс между поп-фолк звучене и алтернативна поп култура.

„За първи път чувам тази песен, но ми харесва. Затруднява ме женския образ. Ще дам всичко от себе си, за да съм секси покемонка.“

„Малко съм в шок. Божествено беше, виж, че хората станаха на крака. Важно е шоуто“, сподели впечатленията си самата Мила Роберт, която беше сред публиката в залата.

„Пълен си с талант. Брилиантно изпълнение. Донесе прекрасно настроение. Чудовищен талант – ти си номер 1“, категоричен бе AZIS.

„Това беше гениална имитация. Не можах да си отлепя очите от теб, не исках да свърши песента“, даде своята оценка Хилда Казасян.

Последен на сцената на девети лайв на „Капките“ излезе Виктор, на когото Бутонът на късмета отреди да се превъплъти в Бруно Марс. Песента When I Was Your Man е вдъхновена от раздялата на изпълнителя с приятелката му Джесика Кабан, по негови думи е била най-трудната за записване за него. С тази песен Бруно Марс поставя невероятен рекорд – той става първият изпълнител, постигнал най-бързо пет хита под №1 в САЩ след Елвис Пресли.

„Доволен съм от задачата, колкото и да е трудна. Височините и чистотата ще са най-големият ми проблем, но вярвам, че ще успея да излея душата си. Емоцията ще дойде от това, което самият аз съм преживявал. И аз съм бил нараняван от жени.“

„За мен ти не направи това, което очаквах", сподели Веселин Маринов.

„Аз съм възхитен. Не е истина. Това предаване е магия. Бруно Марс пее като Виктор“, сподели Фънки.

„Аз ще бъда честен - не чух Бруно Марс“, даде своята оценка AZIS.

Редактор: Боряна Димитрова