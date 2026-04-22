До момента Борис Христов се представя като страхотен имитатор с майсторските си превъплъщения в Томи Кеш, Васил Найденов, Василис Карас, като последното предизвика силни реакции и в съседна Гърция. Там видеото с неговотo изпълнение в "Като две капки вода" се излъчи в социалните мрежи и в няколко телевизии. Изпълнителят даде интервюта за девет телевизии, седем, от които национални.

„Поканиха ме и за едно предаване в събота вечер, но тъй като на следващия ден имам репетиция, нямаше как“, споделя победителят от девети лайв на шоуто.

Сред неговите впечатляващи имитации се нареждат още образите на Майли Сайръс, Ерос Рамацоти, Веселин Маринов, Теди Суимс. Следващият понеделник Борис ще се изправи пред поредното голямо предизвикателство - образа на Васил Михайлов и народната песен "Руфинка болна легнала".

Борис се занимава с музика от тийнейджър, свири на валдхорна. Пътува по круизни кораби като музикант в продължение на 18 години без прекъсване. „След като създадох семейство имах повече желание да остана вкъщи. Срещнах съпругата си на един от корабите, на който работех. Тя обаче не се занимава с музика. Може би и това помогна семейството ни да просъществува вече 16 години.“

Борис разказва, че преди да влезе в „Капките“ не се е опитвал да имитира други изпълнители. „Знаех, че гласът ми прилича на този на Елтън Джон и до известна степен на Том Джоунс. Тези имитации в шоуто са нещо много ново за мен и малко се чувствам като дете. Преоткривам себе си. Имитацията на Василис Карас беше много емоционална за мен. Смятам, че и следващият ми образ на Васил Михайлов ще бъде труден. Той е много обран, докато аз съм щекотлив и много подвижен. Трудно е, когато няма какво да правиш по сцената. При Томи Кеш и Bananarama имах хореография. Всеки един образ е много различен и имаш много малко време да превключиш от едното към другото. Обикновено обувките, с които репетираме, са тези, с които ще излезем на сцената. В случая с Bananarama са обувки на висок ток, който "Слава Богу" е дебел и стабилен. За разлика от тези на Шер, които бяха тънки. Имаше един момент, в който се наложи да репетирам с моите собствени обувки, но тогава усетих, че движенията ми бяха съвсем различни.“

Как Борис получава покана за участие в „Като две капки вода“?

„Случи се в заведение на морето. Сезонът приключваше. Маги дойде със семейството си. Познавахме се от преди това. Наблюдавал ме беше и ми каза: „Виждам, че забавляваш хората добре. Изпълняваш обширен и богат репертоар. Попита ме дали съм опитвал да имитирам гласовете на изпълнителите. Аз не бях. Той ми каза да му направя няколко видеа с имитации, които си избера. Направих няколко по-лесни образа. И ме поканиха. Бях много притеснен да не ги разочаровам, тъй като решението, което бяха взели – оценявам като голяма награда.“

