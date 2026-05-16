България получи наградата за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“. Новината съобщи музикалният продуцент Саня Армутлиева във Facebook.

„Тази награда е за невероятния сценичен екип зад DARA и Bangaranaga според коментаторите на участващите държави”, написа тя.

Днес DARA излиза под номер 12 на финала на големия музикален конкурс. Важно е да се има предвид, че зрителите в България не могат да гласуват за българския изпълнител, но всички наши сънародници в чужбина могат да дадат своя вот за DARA според номерата, обявени за страната, в която се намират, или чрез официалната онлайн платформа на конкурса.

След силното си представяне във втория полуфинал на конкурса „Евровизия“, българската изпълнителка DARA вече се нарежда сред фаворитите за призовата тройка. Данни от международните букмейкъри в последните часове показват рязък скок в шансовете ѝ, като България влиза стабилно в топ 3 на прогнозите.

