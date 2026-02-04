Китайският лидер Си Цзинпин каза на руския президент Владимир Путин, че двете страни трябва да разработят всестранен план за развитието на двустранните отношения.

Двамата лидери разговаряха по видеоконферентна връзка, а части от срещата бяха излъчени от руската държавна телевизия.

„За руско-китайските отношения уверено може да се каже, че всяко време на годината е пролет", заяви Путин. Той допълни, че видеоконферентната среща с китайския му колега се е състояла „в началото на новата година, когато правим равносметка за изминалия период и планираме бъдещето“.

Путин посочи, че разговорът се състои в „символичен ден според китайския народен календар“. „Днес е Ли Чин, първият ден на пролетта, след което студовете отминават, настъпва обновление и началото на нов цикъл в природата“, добави той.

Руският президент заяви, че е убеден в здравината и развитието на руско-китайските отношения, независимо от международната конюнктура.

„Бих искал лично да поздравя Вас и чрез Вас целия приятелски китайски народ за настъпването на новата 2026 година и за настъпващия празник на пролетта, с който ще дойде годината на червения огнен кон, доколкото знаем. А тя се характеризира със сила, енергия и стремеж за движение напред. Това е нещо, което отличава връзките между нашите страни, независимо от международната конюнктура“, каза Путин. „Уверен съм в тяхната стабилност и постепенно развитие във всички области“, добави той.

