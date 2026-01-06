Огромно дърво падна върху оградата и част от тротоара на детска градина №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ в столичния квартал „Борово”.

Инцидентът е станал късно следобед, когато стотици родители прибират децата си от градина, и по чудо няма жертви. Дървото паднало върху тротоара, където често родители паркират колите си и отиват на работа.

Снимка: БГНЕС

Това не е първи инцидент с паднало дърво в столична детска градина. Миналата година огромен стар чинар падна върху детска площадка в 93-та ДГ "Чуден свят". Инцидентът се размина без пострадали деца и персонал, защото се случи през уикенда, когато градината не работи.

Редактор: Калина Петкова