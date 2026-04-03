На 5 април 2026 г., в деня на християнския празник Цветница, стартира пролетната кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване „Запали свещичка – Подари живот!“. Инициативата ще продължи и през Светлата седмица след Възкресение Христово, информират от Българския Червен кръст.

Кампанията се организира от Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ), Министерството на здравеопазването и БЧК с подкрепата на Българската православна църква и се провежда вече близо 20 години.

На 5 април в София ще бъдат разкрити временни пунктове за кръводаряване в близост до храм „Свети Седмочисленици“ (VI ОУ „Граф Игнатиев“, ул. „6 септември“ № 16B) и храм „Покров Богородичен“ (в енорийския център на църквата), които ще работят от 9 до 13 часа.

Доброволците на Столичната организация на БЧК и мобилните екипи на НЦТХ ще бъдат на място, за да съдействат на всички желаещи да дарят кръв. В Плевен кампанията ще се състои от 9 до 15 ч. в сградата към храм „Света Параскева“.

Кампанията продължава и на 16 април в Богословския факултет и храм „Света Неделя“, както и на 19 април в храм „Рождество Христово“ в ж.к. "Младост".

Кръводаряването е акт на съпричастност и солидарност, който спасява човешки живот. В празничните дни нуждата от кръв и кръвни продукти остава постоянна, а всеки дарител може да помогне на пациенти в нужда.

От болница „Пирогов" благодарят на всички над 100 души, които дариха кръв по време на двудневната кампания по кръводаряване „Протегни ръка за живот! Дари кръв, за да бъдем заедно!", съобщиха по-рано днес от пресцентъра на болницата. Кампанията се реализира в сътрудничество с Националния център по трансфузионна хематология (НХТЦ).

