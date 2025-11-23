Снимка: iStock
-
Д-р Елисавета Грънчарова от ВМА разказва за новостите в трансфузионната медицина и митове за дарението на кръв
„Военно медицинска академия е първата болница в страната, където вече се извършват трансплантации на бъбреци и черен дроб. Кръводаряването неизменно присъства в този процес, защото е жизнено важно за пациентите“, обясни д-р Елисавета Грънчарова от Военно медицинска академия (ВМА) в студиото на „Пусл”. Тя говори за кръводаряването и митове, свързани с него.
Според нея, събития като COVID пандемията и трагедията в Северна Македония са променили мисленето на българина. „Хората вече осъзнават, че дарявайки кръв, могат да помогнат на непознати и да спасят до трима пациенти в критичен момент“, добавя тя.
Кой може да дарява кръв и колко често?
Всеки може да дарява кръв, като има законови ограничения: мъжете могат да даряват до 5 пъти годишно, а жените – до 4 пъти. Минималното тегло за дарител е 50 кг, а минималният интервал между две дарения е 60 дни, за да се осигури пълно възстановяване на организма.
Рекорд по кръводаряване в Бургас
„Виждаме все повече млади хора, които искат да помогнат. Рокерски клубове, организации и фирми също се включват редовно в инициативите за кръводаряване“, обясни д-р Грънчарова. Горната възрастова граница за дарители е 65 години, след което даряването вече не е позволено по медицински причини.
Противопоказания и подготовка за кръводаряване
Дарители не могат да бъдат хора с определени хронични заболявания, като хепатит B и C, редица автоимунни заболявания, хронични анемии и други заболявания на кръвта. Преди всяко дарение се извършва медицински преглед, включително проверка на лекарствата, които приемат кандидатите.
За ден: Над 600 доброволци в България дариха кръв за пострадалите в Кочани
„Подготовката започва още от предния ден – достатъчно сън, хранене и хидратация с негазирани и неенергийни напитки. В деня на дарението задължително трябва да се закуси и да се пие вода. Процедурата продължава около 30–40 минути, след което дарителите се съветват да се хранят и да избягват физическо натоварване и алкохол“, допълни д-р Грънчарова.
Пътят на кръвта
Всяка дарена единица кръв преминава през процес на преработка и изследвания. От нея могат да се получат три продукта: еритроцитен концентрат, прясно замразена плазма и тромбоцитен концентрат – затова един дарител помага на трима пациенти. Кръвта се изследва за кръвна група, имунологични параметри и трансмисивни инфекции, за да се гарантира безопасността на пациента.
