Болница „Пирогов” започна двудневна кампания за кръводаряване. Целта на акцията е да бъде подпомогната сериозната денонощна нужда от кръв за пациенти от София и страната, които са в тежко състояние. Дарител може да стане всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, който тежи повече от 50 кг, не е приемал никакви медикаменти поне 48 часа.

Кампанията е под надслов „Протегни ръка за живот! Дари кръв, за да бъдем заедно!".

„Това не си го правил“: Кръводарителска акция събра абитуриенти в Бургас

От болницата подчертават, че 450 милилитра дарена кръв спасяват три човешки живота, а за 2025 година „Пирогов” е използвала над 1500 литра и още кръвни продукти.

„Хората трябва да осъзнаят, че даряването на кръв не им коства нищо, а може да спаси човешки животи. Този резерв в България не е безкраен и трябва постоянно да бъде попълван. Такива кампании е добре да се посещават от повече хора, защото кръвта в даден момент може да потрябва дори и на тях”, заяви д-р Стефан Овнарски от Клиниката по неврохирургия, който също дари кръв.

„Само за последните 48 часа имаме 45 сака кръв. Кръвта е жизненоважна, защото има моменти, в които това е единствено,с което можем да си помогнем”, обясни директорът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ д-р Валентин Димитров. Според него правилният начин за кръводаряване не е кампаниен или при зов за помощ – важна е нагласата за навик.

„Кръводаряването, когато аз бях войник, беше част от организацията на армията, преди близо 40 години. И оттогава в мен се е създал този навик , а когато мога, винаги го правя. Кръводаряването не е нещо, с което може да бъде навредено на човека, който дарява. Напротив. Това е една форма на подмладяване”, добави докторът.

„Всеки трябва да бъде вътрешно убеден, че кръвта му сега може да помогне за нечий живот -независимо дали е на близък, или съвършено непознат”, смята кръводарителката Елка Кормова.

„Непрекъснато има нужда от кръводаряване, тъй като тя е необходима в ежедневната дейност на болниците за спасяване на животи. Акцията в „Пирогов” конкретно е част от нашата кампания „Медицински специалисти заедно за живота”, която организираме в различни лечебни заведения. Медицинските специалисти, освен с пряката си дейност, участват в спасяването на живот и като даряват кръв”, обясни в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по трансфузионна хематология.

Снимка: „Пирогов”

„Обикновено нашите пациенти са най-тежките случаи, докарани от цялата страна. Те са изключително сложни от медицинска гледна точка и наистина се нуждаят от кръвопреливане”, заяви д-р Евгения Шурлиева, началник на Отделението по „Трансфузионна хематология” в „Пирогов”.

Д-р Терзиева обяви, че за 2025 година цялата трансфузионна система е отбелязала ръст в броя на кръводарителите. Само в Националния център по трансфузионна хематология те са повече от 1000 спрямо 2024 година.

„Обществото трябва да знае за нуждата от кръв и кръвни съставки, за процедурата по кръводаряване, къде може да дари човек и на какви условия трябва да отговаря, за да бъде кръводарител”, обясни още тя.

„Когато има акция или конкретен случай, както стана с децата от Кочани, тогава хората наистина даряват. Това означава, че хората са настроени да даряват кръв, просто не са достатъчно информирани как, къде и при кого да го направят”, коментира д-р Шурлиева.

Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години. Преди самото даряване има разговор с лекар, извършва се профилактичен преглед и определени изследвания, и кандидат-дарителят се допуска, ако отговаря на условията.

„Нашата основна цел е да запазим както здравето на дарителя, така и да осигурим безопасност на кръвната съставка”, подчерта д-р Терзиева.

В „Пирогов” двата дни даряването е от 09:00 до 13:00 часа.

„Задължително е да сте нахранени, но не обилно – една добра закуска е напълно достатъчна. Трябва да сте добре отпочинали и да сте приели достатъчно течности”, каза д-р Терзиева.

В Националния кръвен център може да се дари кръв всеки работен ден плюс събота между 08:00 до 14:00 часа.

„По Цветница е нашата традиционна великденска кампания. Хората могат да ни намерят в храм „Покров Богородичен” и храм „Свети Седмочисленици”, каза д-р Терзиева.

