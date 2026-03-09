Системите за противовъздушна отбрана на НАТО в източната част на Средиземно море са свалили втора балистична ракета, изстреляна от Иран, която е навлязла във въздушното пространство на Турция. Това съобщи Министерството на отбраната в южната ни съседка, като предупреди, че Анкара ще предприеме "необходимите действия без колебание".

Турция заяви, че си запазва правото на отговор на изстреляната иранска ракета

По данни на ведомството това е втората иранска балистична ракета, насочена към държава членка на НАТО в последната седмица.

В официално изявление се посочва, че части от ракетата са паднали в югоизточната турска провинция Газиантеп. Няма данни за пострадали хора.

ВСИЧКО ЗА КОНФЛИКТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева