Министерството на отбраната на Турция посочи, че след свалянето на иранска ракета, която се бе насочила към страната вчера, Анкара си запазва правото на отговор, съобщи кореспондентът на БТА в Турция Айше Сали.

„Турция остава ангажирана с поддържането на регионалната стабилност, като същевременно си запазва правото да реагира на враждебни действия“, заяви говорителят на военното министерство на Турция контраадмирал Зеки Актюрк.

Вчера Анкара потвърди информацията, че противоракетната защита на НАТО е неутрализирала балистична ракета, изстреляна от Иран и преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия.

Днес от Министерството на отбраната отново подчертаха, че при случая няма жертви и ранени и изразиха надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-скоро. „Следим отблизо ситуацията, която започна с нападенията на Израел и САЩ над Иран и ескалира с вземането на прицел на трети страни. Надяваме се, че конфликтът, който засяга невинни цивилни и посяга на мира и стабилността в региона ни, ще свърши час по-скоро“, заяви контраадмирал Актюрк.

От турското МО подчертаха, че са готови да допринесат за решаването на проблемите в региона по мирен начин и подчертават, че това може да се случи само чрез диалог. Военните увериха, че няма мигрантски натиск към страната след началото на конфликта в Иран.

