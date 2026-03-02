В понеделник вечерта в 23:10 ч. от летище „Васил Левски" в София излетяха самолети на американските военновъздушни сили.

По-рано днес пред сградата на Министерския съвет се събраха членове и привърженици на партия „Възраждане” с искане за незабавно изтегляне на американските самолети от летището в София.

„Възраждане” с протест пред МС: Искаме незабавно изтегляне на американските самолети от летището в София

МО: Американски военни самолети кацнаха в София заради обучение на НАТО