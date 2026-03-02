-
В момента столицата ни е мишена, заяви Костадин Костадинов
Присъствието на американски военни самолети на летище „Васил Левски" в София по време на конфликта в Близкия Изток стана причина за пореден протест. В понеделник вечерта пред сградата на Министерския съвет се събраха членове и привърженици на партия „Възраждане”.
Те настояват за незабавно изтегляне на американските самолети от летището в София. По думите на лидера на „Възраждане” Костадин Костадинов това трябва да стане с решение на Министерския съвет.
МО: Американски военни самолети кацнаха в София заради обучение на НАТО
От партията искат спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност заради ескалацията на напрежението в Близкия Изток. Днес от „Възраждане” поискаха и извънредно заседание на Народното събрание, но не успяха да съберат необходимите подписи.
„Искаме американските самолети да напуснат нашата страна. Заявявам го категорично и ясно - така, както Испания помоли американските самолети да напуснат нейната територия и те напуснаха. В момента летището в София е легитимна цел за иранските военновъздушни сили, сътоветно в момента София, нашата столица, е мишена”, заяви Костадинов.
„На Министерски съвет ни му пука, че София е мишена. На президента Йотова ни ѝ пука, че София е мишена. На паритите в парламента, освен „Възраждане”, ни им пука, че София е мишена”, коментира още той.
