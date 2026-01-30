БГНЕС
Певицата има рекордните седем номинации тази година
Лейди Гага ще пее на церемонията по раздаването на наградите „Грами“ за 2026 г., съобщи сайтът на списание „Билборд“. Тя има седем номинации тази година – рекорд за певицата. Предишното ѝ най-добро постижение бе през 2011 г., когато получи шест номинации.
Албумът на Гага Mayhem е номиниран за албум на годината и за най-добър вокален поп албум. Песента Abracadabra се бори за запис на годината, песен на годината и най-добър денс поп запис. Disease е номинирана за най-добро солово поп изпълнение. А Harlequin – албумът, свързан с филма ѝ от 2024 г. „Жокера: Лудост за двама“, ще се състезава за най-добър традиционен поп албум.
Сабрина Карпентър открива списъка с изпълнители на тазгодишните „Грами“
Ако Лейди Гага изпълни песен от Mayhem, това ще бъде първият път, когато ще представи оригинално парче на церемонията след Shallow през 2019 г.
Гага е спечелила 14 награди „Грами“, но все още ѝ предстои да завоюва приз в т.нар. категория на Големите четири – албум, запис и песен на годината, както и най-добър нов артист.
Американският рапър Tyler, The Creator също ще има изпълнение на церемонията. 34-годишният изпълнител има шест номинации през 2026 г. – за албум на годината, най-добър рап албум и най-добра обложка на албум за Chromakopia, заел първото място в класацията Billboard 200, както и за най-добър алтернативен музикален албум за Don’t Tap the Glass, също оглавил Billboard 200. Той е номиниран още за най-добро рап изпълнение с Darling, I и за най-добра рап песен с Sticky.
Сред обявените изпълнители на шоуто са още Алекс Уорън, Джъстин Бийбър, Оливия Дийн, Фарел Уилямс, Сабрина Карпентър, Слаш и други.
Церемонията по раздаването на 68-ите годишни награди „Грами“ ще бъде излъчвана на живо в неделя вечерта, 1 февруари (03:00 ч. българско време на 2 февруари), по Си Би Ес. Водещ на шоуто ще бъде комикът Тревър Ноа.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни