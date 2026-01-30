Лейди Гага ще пее на церемонията по раздаването на наградите „Грами“ за 2026 г., съобщи сайтът на списание „Билборд“. Тя има седем номинации тази година – рекорд за певицата. Предишното ѝ най-добро постижение бе през 2011 г., когато получи шест номинации.

Албумът на Гага Mayhem е номиниран за албум на годината и за най-добър вокален поп албум. Песента Abracadabra се бори за запис на годината, песен на годината и най-добър денс поп запис. Disease е номинирана за най-добро солово поп изпълнение. А Harlequin – албумът, свързан с филма ѝ от 2024 г. „Жокера: Лудост за двама“, ще се състезава за най-добър традиционен поп албум.

Сабрина Карпентър открива списъка с изпълнители на тазгодишните „Грами“

Ако Лейди Гага изпълни песен от Mayhem, това ще бъде първият път, когато ще представи оригинално парче на церемонията след Shallow през 2019 г.

Гага е спечелила 14 награди „Грами“, но все още ѝ предстои да завоюва приз в т.нар. категория на Големите четири – албум, запис и песен на годината, както и най-добър нов артист.

Американският рапър Tyler, The Creator също ще има изпълнение на церемонията. 34-годишният изпълнител има шест номинации през 2026 г. – за албум на годината, най-добър рап албум и най-добра обложка на албум за Chromakopia, заел първото място в класацията Billboard 200, както и за най-добър алтернативен музикален албум за Don’t Tap the Glass, също оглавил Billboard 200. Той е номиниран още за най-добро рап изпълнение с Darling, I и за най-добра рап песен с Sticky.

Сред обявените изпълнители на шоуто са още Алекс Уорън, Джъстин Бийбър, Оливия Дийн, Фарел Уилямс, Сабрина Карпентър, Слаш и други.

Церемонията по раздаването на 68-ите годишни награди „Грами“ ще бъде излъчвана на живо в неделя вечерта, 1 февруари (03:00 ч. българско време на 2 февруари), по Си Би Ес. Водещ на шоуто ще бъде комикът Тревър Ноа.

