Сабрина Карпентър е първият артист с потвърдено участие на церемонията „Грами“ тази година. Подробности около изпълнението ѝ се пазят в строга тайна до самата вечер, но певицата влиза в надпреварата като една от най-отличаваните фигури на церемонията.

Карпентър има общо шест номинации, сред които за „Албум на годината“ и „Най-добър поп вокален албум“ за последния ѝ проект „Man’s Best Friend". Тя е номинирана още за „Запис на годината“, „Песен на годината“, „Най-добро поп соло изпълнение“ и „Най-добро музикално видео“ с хита „Manchild".

Церемонията ще се състои на 1 февруари в Лос Анджелис, като допълнителни изпълнители ще бъдат обявени преди събитието. Карпентър вече има две награди „Грами“, а тазгодишните шест номинации я нареждат сред най-успешните поп изпълнители в надпреварата.

С най-много номинации тази година е Кендрик Ламар с девет, следван от Лейди Гага с осем. Продуцентите Джак Антоноф и Съркът имат по седем номинации, а Сабрина Карпентър дели шестте си номинации с Бед Бъни, Леон Томас и звукорежисьора Сербан Генеа.

Комикът Тревър Ноа ще бъде водещ на събитието за шести и последен път. Ден по-рано, на 31 януари, на отделно събитие ще бъдат връчени наградите за цялостен принос, сред чиито носители са Пол Саймън и Шер.

Редактор: Дарина Методиева