Американската поп звезда Сабрина Карпентър поиска от Белия дом да спре да използва нейната музика, след като администрацията на президента Доналд Тръмп озвучи с една от песните й видеоклип в социалните медии, показващ служители на миграционните служби, които арестуват хора, предадоха осведомителните агенции.

Във видеото, качено от Белия дом в понеделник, се чува хитът на Карпентър от 2024 г. Juno. В него се вижда как федерални имиграционни служители преследват хора и ги задържат, докато минувачи снимат случващото се с мобилните си телефони.

Надписът гласи: „Пробвал ли си някога това? Чао-чао“ – в препратка към текста на песента, съпроводен с емотикони, отбелязва "Ройтерс".

Сабрина Карпентър с нов провокативен албум

„Това видео е отвратително“, написа 25-годишната Карпентър в мрежата X. „Никога не използвайте мен или моята музика, за да облагодетелствате вашата нехуманна програма“, се казва в публикацията й.

Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън реагира на призива на певицата. „Ето едно кратко и ясно послание за Сабрина Карпентър: няма да се извиняваме за депортирането на опасни престъпници, незаконно пребиваващи убийци, изнасилвачи и педофили от нашата страна. Всеки, който защитава тези болни чудовища, трябва да е глупав или бавен?“, каза тя.

Карпентър, която е носителка на награда „Грами“, се присъедини към списъка от над 24 музиканти, сред които Нийл Йънг и „Ролинг стоунс“, които не са съгласни музиката им да бъде използвана от президента Доналд Тръмп.

Администрацията на Тръмп не може да разширява ускореното депортиране на мигранти

Държавният глава на САЩ е активен в социалните медии. Членовете на неговия екип по комуникациите често публикуват кратки видеоклипове с популярни песни, за да илюстрират усилията на Тръмп да изпълни предизборните си обещания.

Видеото от понеделник изглежда като реклама на агресивната кампания, която администрацията провежда за борба с нелегалната имиграция от началото на втория му мандат през януари.

Критици, сред които и папа Лъв XIV, изразиха несъгласие с начина, по който администрацията на Тръмп се опитва да реализира своята имиграционна програма, включително арести в съдилища, на улични ъгли в квартали с испанци и обиски в жилищни сгради, където живеят лица, заподозрени в нелегално пребиваване в САЩ.

