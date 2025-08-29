Американската певица Сабрина Карпентър изненада феновете си с най-новия си проект, в който напълно се освобождава от образа на „звезда от детски канал” и залага на смели двусмислици, ретро звучене и провокативна есетика.

Седмият ѝ студиен албум Man’s Best Friend вече предизвиква бурни реакции онлайн. Група моралисти в интернет изразиха възмущение от съблазнителните ѝ сценични изяви по време на турнето Short N Sweet. Но за Карпентър това е съзнателен артистичен избор – да провокира, да се заиграва с хумора и да поднася женската сексуалност в нов, дръзък контекст.

Албумът съчетава диско, кънтри, R&B елементи, препратки към 80-те и 90-те години и игрива пародия на хетеро връзките. В песента Tears сглобяването на мебели от популярна верига за мебили се превръща в диско химн за удоволствието от отговорността, като клипът включва иронична почит към Rocky Horror Show с участието на актьора Колман Доминго. В House Tour певицата използва метафората на кукленска къща, за да разкаже за интимност и еротика, докато When Did You Get Hot връща слушателите в 90-те с препратки към Миси Елиът.

Други акценти са Goodbye, в която Карпентър напомня на АББА с многоезичен финал, както и A-ha’s an all – откровен омаж към 80-те. В Go Go Juice певицата иронизира пиянските обаждания към бивши гаджета, а заедно с Sugar Talking песента отдава почит към Доли Партър, с която Карпентър наскоро записа и съвместно парче - Please, Please, Please.

Албумът е изпълнен с ретро енергия и игриво шоу, което демонстрира артистичното израстване на певицата. Макар че Man’s Best Friend едва ли ще повтори културното влияние на Short N Sweet с хитовете Espresso и Taste, проектът се отличава с дръзка концепция и новаторско звучене. Така новият албум се превръща във въжна спирка в творческото разритие на сабрина Карпентър.

