След официалното съобщение за издаването на 12-ия албум на Тейлър Суифт - The Life of a Showgirl, певицата започна да харесва публикации на фенове, които говорят за скрити препратки към участие на Лейди Гага в новия проект. Почиттелите на Суифт веднага отбелязаха, че именно на тази дата, но преди 12 години, Гага пусна хита си „Applause“ - песен, която Суифт използва в плейлиста преди началото на концертите си в Eras Tour.

Това „харесване“ от страна на Суифт бе възприето от мнозина като недвусмислено потвърждение, че връзката между двете дати е умишлена и може да предвещава бъдещо сътрудничество.

Тейлър Суифт издава нов албум

Слуховете за общ проект между Суифт и Гага не са нови. Още през март фенове смятаха, че чуват гласа на Тейлър в песента „How Bad Do U Want Me“ от албума Mayhem на Лейди Гага - твърдение, което впоследствие беше отречено.

Снимка: БГНЕС

Сега почитателите очакват албум с „блестящ поп“ в стила на т.нар. glitter gel pen и смятат, че гост-участие на Лейди Гага е напълно възможно. Спекулациите се подсилват и от факта, че Суифт пусна плейлист със свои хитове, продуцирани от Макс Мартин и Шелбек - екип, известен с работата си по химни в поп музиката.

Селена Гомес разказа как тийнейджърска раздяла я сближила с Тейлър Суифт

Възможна колаборация със Сабрина Карпентър

Сред другите обсъждани възможности е и колаборация със Сабрина Карпентър - подгряваща изпълнителка в Eras Tour. Фенове свързват това с 12-ата снимка в публикация на Taylor Nation и с мистериозна дата - „12 август 2025 г.“, която наскоро се появи на сайта на Карпентър.

Снимка: БГНЕС

Дали Тейлър Суифт подготвя двойна изненада за феновете си, ще разберем скоро, но едно е сигурно - новият ѝ албум вече е обвит в блясък и мистерия.

Британска актриса разкритикува певицата Сабрина Карпентър заради провокативно облекло

Редактор: Стажант