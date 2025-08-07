Приятелството между Селена Гомес и Тейлър Суифт продължава вече близо две десетилетия. Оказва се, че то е започнало благодарение на тийнейджърска любовна драма, включваща братята Джонас.

Селена разказа за началото на връзката си с Тейлър в интервю за подкаста Therapuss with Jake Shane, като разкри, че именно връзките им с членовете на Jonas Brothers са ги събрали.

„Аз излизах с Ник, а тя – с Джо. И всичко беше сладко, бяхме млади. Сега всички се познаваме и обичаме, и това е толкова сладко. Не знаем какво правехме – тя и аз обичаме да казваме, че най-хубавото, което получихме от тези връзки, беше една друга“, сподели Гомес.

През 2008 г. тогава 15-годишната Селена за кратко имаше връзка с Ник Джонас, а 18-годишната Тейлър излизаше с Джо. Макар тези връзки да бяха мимолетни, оказаха дългосрочно влияние – дори вдъхновиха песни като Mr. Perfectly Fine. Години по-късно, през 2023 г., Джо Джонас се извини публично за известната 25-секундна раздяла по телефона.

Според Селена, между нея и Тейлър е имало моментална връзка: „Беше лудата къдрава Тейлър, която носеше всички тези гривни до раменете си. Мисля, че Love Story беше първата песен, която ми пусна – още не беше излязла. Бях в хотелска стая и си спомням всичко много ясно. Беше една от най-красивите песни, които съм чувала“, разказа тя.

След раздялата с Ник и Джо, двете звезди още повече се сближили. „Сближихме се след раздялата, както правят момичетата. И тогава просто останахме заедно през всички възходи и падения, и ето ни сега – 16 години по-късно“, допълни Селена.

