Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната си права. Тя е обвинена в укривателството на Георги Семерджиев, който причини тежка катастрофа с две жертви на бул. "Черни връх" в София.

Призоваха Георги Семерджиев като свидетел срещу бившата полицайка Симона Радева

Според прокуратурата Радева е знаела, че Семерджиев е причинил пътно-транспортното произшествие, след което му е донесла стълба, за да се прибере в дома си. Малко след инцидента тя беше уволнена дисциплинарно от МВР.

Адвокатът на Радева, Марио Найденов, поиска тя да даде обяснения при закрити врата поради възможно разкриване на факти, свързани с личния ѝ живот. Съдът уважи искането, а Радева говори пред магистратите около два часа.

От прокуратурата съобщиха, че в нощта на инцидента Семерджиев се обадил на Радева, като я помолил да отиде до неговата автомивка и да вземе стълба, която да занесе пред дома му. Тя е откликнала, пристигайки с личния си автомобил. Радева знаела местоположението на автомивката, тъй като многократно я е посещавала във връзка с приятелските им отношения. Тя взела стълбата от двама работници и се отправила към адреса на Семерджиев, за да му я достави.

На днешното съдебно заседание стана ясно още, че след като му предоставила стълбата и Семерджиев се прибрал у дома си, Радева се отправила към мястото на катастрофата, а малко по-късно се прибрала.

От прокуратурата уточниха, че личното укривателство е сложно престъпление и може да бъде извършено само при пряк умисъл.

