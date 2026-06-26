Управляващите ще се стремят до президентските избори да приключи процедурата по избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, а до края на октомври страната да има изцяло нов състав на кадровия орган. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Милен Трифонов в ефира на „Твоят ден“.

Темата беше обсъдена на фона на критиките от опозицията, че част от предложенията за промени в Закона за съдебната власт са били оттеглени, а текстове, свързани с т.нар. обществена квота във ВСС, не са получили подкрепа. „Не сме отхвърлили всички предложения на опозицията. Когато не приемаме даден текст, се опитваме ясно да обясним причината“, заяви Трифонов.

По думите му управляващите са имали сериозни притеснения за противоконституционност на част от предложенията, особено тези, свързани с номинации от академични и професионални организации.

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„В Конституцията е записано, че парламентарната квота се избира по предложение на народни представители. Ако приемем текст, който задължава парламента да избира кандидат, предложен от външна институция, има риск цялата процедура да бъде атакувана“, обясни той.

Трифонов подчерта, че и сега няма пречка организации като университети, адвокатурата или професионални сдружения да предлагат кандидати, които впоследствие могат да бъдат припознати от народни представители.

„Ние сме напълно отворени номинации да идват от всички институции, които смятат, че могат да предложат качествени и неутрални хора. Такава пречка няма и в момента“, каза депутатът.

Той отхвърли обвиненията, че Министерството на правосъдието или други институции задават тона на гласуванията в парламента. „Никой не задава тон. Работим съвместно с всички институции и хора, които имат компетентност и могат да бъдат полезни“, заяви Трифонов.

По темата за партийно обвързаните кандидати той посочи, че целта е членовете на ВСС да бъдат независими и професионално подготвени, но според него минала политическа кариера не трябва автоматично да прави един човек негоден за участие в публични органи.

„Ако някой продължава да е тясно партийно обвързан, това би било основание за съмнения в неговата независимост. Но фактът, че някога е имал политическа кариера, не означава, че до края на живота си не може да бъде полезен със своята експертиза“, коментира той.

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Трифонов увери, че предстоящите правила за избор на членове на ВСС ще бъдат обсъждани и с опозицията. По думите му акцентът трябва да бъде не само върху професионалния опит, но и върху моралните качества и евентуалните зависимости на кандидатите. „Ще направим всичко възможно да изберем най-подходящите кандидати от парламентарната квота“, заяви депутатът.

Той допълни, че амбицията на управляващите е процедурите да вървят бързо, така че след избора на нов ВСС да се премине към следващата чувствителна тема – избор на нов главен прокурор.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова