Франция е регистрирала 55 смъртни случая от удавяне от началото на горещата вълна. В две трети части от страната беше въведен максимален червен код за опасно горещо време. Френското правителство изрази опасения, че броят на жертвите може да се увеличи още, предаде "Франс прес".

По думите на министъра на спорта Марина Ферари "65 процента от тези случаи на удавяне са станали на места за къпане, които не са охранявани или не са разрешени".

Над 51 милиона жители на страната трябваше в четвъртък да търсят разхлаждане заради непоносими температури, които подтикнаха предимно младите хора да търсят всякакви възможности за къпане, включително на опасни или неохраняеми места.

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През лятото на миналата година 409 души са загинали от удавяне във Франция, което представлява увеличение с 16 процента спрямо 2024 г. според здравните власти. Сред жертвите има 57 деца и тийнейджъри. Според изчисления на АФП поне 150 милиона жители на Европа, от които над 50 милиона в Германия и над 30 милиона във Франция, се очаква да бъдат изложени на температури над 35 градуса днес.

Редактор: Дарина Методиева