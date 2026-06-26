Между първо и второ четене на един недобре написан законопроект на „Прогресивна България” се появиха някои много смислени предложения, които бяха в посока и съдебна реформа, и качествен и прозрачен избор на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Това коментира в предаването „Твоят ден” Велислав Величков, депутат от „Продължаваме промяната”. По думите му обаче, по-голямата част от тези предложения са били оттеглени от самите вносители в Правна комисия, а вместо тях са се появили редакции на текстове, неясно от кого написани.

„Всички въпроси касаещи командироването, атестирането, някои дисциплинарни производства, смесените състави и подсъдността на Върховния административен и Върховния касационен съд при обжалване на конкурси и дисциплинарни производства – на практика бяха оттеглени и с много голямо усилие в Правна комисия бяха сглобявани текстове като редакция. Например, кои производства да се гледат при ВАС, кои при ВКС, по едни текстове, неизвестно от кого внесени”, обясни Величков. Той подчерта, че са попитали кой е вносителят, не са получили отговор, но в накрая отделни народни представители са започнали да припознават текстовете като свои.

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Депутатът заяви, че масово предложения на опозицията са били отхвърлени. „Обществената квота отпада изцяло, защото не бе прието както нашето предложение за гарантирана численост от четирима души от 11 или една трета от парламентарната квота да е обществена, така и по-широкото предложение на „Демократична България” – всички професионални организации и занимаващи се с правна дейност в последните 5 години, всички академични общности, университети и адвокатурата да могат да предлагат кандидати, а депутатите, ако искат да ги припознаят, да ги внесат в пленарна зала”, коментира Велислав Величков.

По думите му аргументът на управляващите за отхвърлянето е „съмнения и риск за противоконституционност”.

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„По-притеснителното е, че бяха отхвърлени предложенията и на ДБ, и на ПП, кандидатите за парламентарната квота да бъдат партийно неутрални. Кои са партийно зависими хора – членовете на ръководствата на политически партии, министрите, членовете на политическите им кабинети, народните представители, общинските съветници и кметовете. Дори при този толкова ясен текст, той бе отхвърлен и така всъщност ние не само, че няма да имаме гарантирана обществена квота и въобще обществена квота, а може да има партийни предложения”, категоричен бе депутатът.

Според Величков има прокурорски почерк в начина на написване на законопроекта за съдебната реформа и той изрази категорично съмнение, че първоначалният законопроект е писан извън Парламента и Министерския съвет.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова