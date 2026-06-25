Законопроектът за съдебната реформа не е цялостна съдебна реформа, а първа крачка, насочена към осигуряване на по-прозрачна процедура за подбор на следващите членове на Висшия съдебен съвет. Това заяви в предаването „Денят на живо” депутатът от „Прогресивна България” Димитър Петров.

„Нашите усилия са изцяло насочени към това да предвидим законодателни промени, които да осигурят по-качествен и публичен подбор, като изискаме Народното събрание да приеме правила, по които ще бъдат установени високи професионални и нравствени качества”, допълни той.

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По думите на Петров предложенията на „Прогресивна България” са подборът да бъде извършен по качествено различен начин. В правилата, които НС ще приеме, ще залегнат критерии, които ще позволят да се изберат хора, които няма да имат зависимости – семейни, политически или от друг характер. Ще се отчита професионалният опит на кандидатите, практическата им насоченост, обществен авторитет и спазването на етичните норми, допълни депутатът.

„След като приемем Закона за съдебната власт, ще започнем процедурата по избиране на представителя на парламента във ВСС. Имаме визията възможно най-рано да бъде избран нов състав на ВСС. Първоначалната ни идея беше това да се случи до есента и все още имаме тази възможност – до октомври можем да направим избора, който трябва да е паралелен с този на професионалната общност”, обясни Димитър Петров.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова