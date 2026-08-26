Американски военнотранспортен самолет кацна вчера на московското летище „Внуково“.Машината е излетяла от Рига около 9:00 и се е приземила час по-късно в Москва, а вечерта е излетяла обратно към Рига.

Телевизия CBS съобщи, че с него е пътувал шефът на ЦРУ Джон Ратклиф, който щял да проведе срещи в Москва. Какво се знае повече по случилото се - темата коментира международният редактор на NOVA Любомир Бояджиев в студиото на „Здравей, България”.

CBS: Шефът на ЦРУ е бил на тайни преговори в Москва

Той обясни, че на сайта на руската информационна агенция ТАСС се вижда, че има заглавие за посещението на Ратклиф в Москва от страна на говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По този начин Русия потвърждава, че наистина има такава среща. От своя страна Вашинтгон не дава официално потвърждение.

„Най-вероятната причината, според американските медии, е за сериозната руска мобилизация - между 300 000 и 500 000 души, на фронта срещу Украйна. През втората половина на септември предстоят парламентарни избори. Путин не иска да буни духовете и да напряга руснаците”, обясни той.

Бояджиев обясни, че дори да бъде обявена някаква информация, тя ще бъде ограничена. Той допълни, че и да бъде изнесена, то няма да се знае всичко за срещата.

Подобна визита се случва изключително рядко и затова версиите за причината са много. Информацията за посещението на шефа на ЦРУ в Москва във вторник стана публично известна след комбинация от проследяване на самолетни полети и журналистически разкрития от водещи американски медии. Според Тhе Wаll Ѕtrееt Јоurnаl, шефът на ЦРУ е обсъдил събраната от Щатите инфopмaция, че Pycия готви нoвa вoeннa мoбилизaция. Ратклиф вероятно е предупредил Москва да не се опитва да проверява peшимocттa нa HATО, покрай зачестилите случаи на хибридна война и саботажи в Европа.

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