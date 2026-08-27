Часове преди Молдова да отбележи 35 години от обявяването на независимостта си, руските дронове многократно са нарушили въздушното пространство на страната. Това заяви президентът Мая Санду в публикация в социалната мрежа X.

„Категорично осъждам този опит за сплашване“, написа Санду.

По думите ѝ Молдова остава „стабилна, независима и свободна“ и продължава твърдо по пътя си към присъединяване към Европейския съюз.

Hours before Moldova marks 35 years of independence, our airspace was repeatedly violated by Russian drones. I strongly condemn this intimidation.



Moldova stands tall, independent and free, firmly on its path to join the EU. — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 27, 2026

Руски дронове удариха граничен пункт с Молдовa в Одеска област​

Първият дрон е засечен в 03:56 ч. край град Бълъбънещ, след което се е насочил към Паланка. Само минута по-късно той е поел обратно към Украйна.

Вторият безпилотен апарат е забелязан в 03:59 ч. откъм Старокозаче, в района на село Къпляни. В 04:10 ч. сигналът му е изчезнал от радарите край село Карахасани.

Третият дрон е навлязъл от Украйна в 04:09 ч. и е преминал по маршрут Паланка - Крокмаз - Оланещ - Пуркар - Ръскаец. В 04:24 ч. обектът е изчезнал от радарите край село Первомайск, близо до граничната зона.

Четвъртият дрон е пресякъл молдовската граница в 04:16 ч. и се е насочил към Паланка, преди да продължи към Маяки в Украйна.

Петият случай е регистриран в 05:50 ч. в района на граничния пункт Съйци-Лисне. В 06:02 ч. дронът е поел към пункта Лисне и е напуснал въздушното пространство на Молдова.

От молдовското Министерство на отбраната посочват, че нерегламентираните полети са се случили на фона на руските въздушни атаки срещу Украйна. Властите и партньорските служби продължават да наблюдават въздушното пространство с цел гарантиране на сигурността на населението.

On the night before Moldova’s Independence Day, our airspace was violated by not one, but five drones. A separate drone was also found on the ground in Moldova.



We have repeatedly warned about the unacceptable risks posed by Russia’s war against Ukraine. Yet another Russian… — 🇲🇩 MFA Moldova (@MoldovaMFA) August 27, 2026

Нарушенията на молдовското въздушно пространство се превръщат във все по-чест проблем. Само през последните седмици са регистрирани няколко подобни случая, като властите в Кишинев настояват за засилване на способностите за наблюдение и противодействие на дронове.

Президентът на Молдова неведнъж е заявявала, че част от нарушенията могат да са свързани с руските атаки срещу Украйна, но според нея има и случаи, при които дронове са били насочвани умишлено към молдовска територия.

Молдова отбелязва своята 35-а годишнина от независимостта на фона на засиленото напрежение в региона и продължаващата война в съседна Украйна.

Редактор: Иван Иванов