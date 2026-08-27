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Президентът Мая Санду определи действията като опит за сплашване
Часове преди Молдова да отбележи 35 години от обявяването на независимостта си, руските дронове многократно са нарушили въздушното пространство на страната. Това заяви президентът Мая Санду в публикация в социалната мрежа X.
„Категорично осъждам този опит за сплашване“, написа Санду.
По думите ѝ Молдова остава „стабилна, независима и свободна“ и продължава твърдо по пътя си към присъединяване към Европейския съюз.
Hours before Moldova marks 35 years of independence, our airspace was repeatedly violated by Russian drones. I strongly condemn this intimidation.— Maia Sandu (@sandumaiamd) August 27, 2026
Moldova stands tall, independent and free, firmly on its path to join the EU.
Руски дронове удариха граничен пункт с Молдовa в Одеска област
Първият дрон е засечен в 03:56 ч. край град Бълъбънещ, след което се е насочил към Паланка. Само минута по-късно той е поел обратно към Украйна.
Вторият безпилотен апарат е забелязан в 03:59 ч. откъм Старокозаче, в района на село Къпляни. В 04:10 ч. сигналът му е изчезнал от радарите край село Карахасани.
Третият дрон е навлязъл от Украйна в 04:09 ч. и е преминал по маршрут Паланка - Крокмаз - Оланещ - Пуркар - Ръскаец. В 04:24 ч. обектът е изчезнал от радарите край село Первомайск, близо до граничната зона.
Четвъртият дрон е пресякъл молдовската граница в 04:16 ч. и се е насочил към Паланка, преди да продължи към Маяки в Украйна.
Петият случай е регистриран в 05:50 ч. в района на граничния пункт Съйци-Лисне. В 06:02 ч. дронът е поел към пункта Лисне и е напуснал въздушното пространство на Молдова.
От молдовското Министерство на отбраната посочват, че нерегламентираните полети са се случили на фона на руските въздушни атаки срещу Украйна. Властите и партньорските служби продължават да наблюдават въздушното пространство с цел гарантиране на сигурността на населението.
On the night before Moldova’s Independence Day, our airspace was violated by not one, but five drones. A separate drone was also found on the ground in Moldova.— 🇲🇩 MFA Moldova (@MoldovaMFA) August 27, 2026
We have repeatedly warned about the unacceptable risks posed by Russia’s war against Ukraine. Yet another Russian…
Нарушенията на молдовското въздушно пространство се превръщат във все по-чест проблем. Само през последните седмици са регистрирани няколко подобни случая, като властите в Кишинев настояват за засилване на способностите за наблюдение и противодействие на дронове.
Президентът на Молдова неведнъж е заявявала, че част от нарушенията могат да са свързани с руските атаки срещу Украйна, но според нея има и случаи, при които дронове са били насочвани умишлено към молдовска територия.
Молдова отбелязва своята 35-а годишнина от независимостта на фона на засиленото напрежение в региона и продължаващата война в съседна Украйна.Редактор: Иван Иванов
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