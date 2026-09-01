Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел "добър, подробен и конструктивен" телефонен разговор със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. По думите му разговорите между преговорните екипи на САЩ и Украйна продължават, като в момента се обсъждат конкретни дати за евентуално посещение на двамата американски представители в Украйна.

„Важно е, че диалогът между преговорните екипи на САЩ и Украйна продължава през цялото време и сега говорим за уточняване на датите за посещението в Украйна“, написа Зеленски в социалната мрежа X. Той определи евентуалната визита като „много полезна“ за разработването на решения за постигане на мир.

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Украинският президент съобщи още, че е запознал Уиткоф и Къшнър подробно със ситуацията на бойното поле. По думите му руските сили постигат „малко“ на фронта, но „с цената на огромни загуби“. Зеленски е информирал американските пратеници и за руските въздушни удари срещу Украйна.

„Нашите екипи ще поддържат тесен контакт, за да уточнят дневния ред и най-подходящия график за по-нататъшна комуникация“, заяви Зеленски. Той благодари на Тръмп, Уиткоф, Къшнър и на всички в САЩ, които работят за това „мирът да стане общо постижение“.

Редактор: Ралица Атанасова