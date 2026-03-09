10 дни преди старта на предизборната кампания - кои теми ще отекнат в нея? Темата в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха социологът от „Насока” Елена Дариева и политологът Любомир Стефанов.

„Опитът ни показва, че вътрешнополитическите теми винаги имат по-голям резонанс в обществото от външните. Но ескалацията на конфликта в Близкия изток също ще влезе в политическия „арсенал” на част от партиите. Вече заговориха за мигрантски натиск, за повишаването на цените на горивата. Смятам, че това ще са част от темите и в предизборната кампанията”, заяви Дариева.

И според нея, и според Любомир Стефанов интервюто пред NOVA с отстранения български прокурор Теодора Георгиева ще отекне и в предизборната кампания. „То касае това, за което бяха протестите само преди два месеца и по-назад във времето - неща, които доведоха до нескопосани опити за промяна на Конституцията, до оставки, неща, които рестартираха кариерата на Румен Радев”, коментира Стефанов.

По отношение на войната в Иран той каза, че не можем нищо да направим там. „Ние ще трябва да се справим с последствията - държавен резерв, цени, енергийна диверсификация”, смята Стефанов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова