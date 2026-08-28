Снимка: Димитър Иванов
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Товарният автомобил спрял в земеделска нива
Камион премина през разделителните мантинели на автомагистрала „Марица“ и навлезе в насрещното платно при инцидент тази сутрин. Катастрофата е станала около 6:07 часа при 85-ия километър.
Товарният автомобил е с полска регистрация. Зад волана е бил 36-годишен мъж от Узбекистан. По първоначални данни след спукване на лявата предна гума шофьорът е загубил контрол над камиона.
Снимка: Димитър Иванов
Той е пресякъл платното, разкъсал е двете разделителни мантинели между двете платна и е навлязъл в насрещната лента. След това камионът е напуснал пътното платно и е спрял в земеделска нива.
Снимка: Димитър Иванов
Водачът е контактен и е транспортиран в МБАЛ-Хасково за преглед. Пробата му за алкохол е отрицателна.
По чудо в отсрещната лента не е имало автомобили. През юни при подобна катастрофа на „Тракия” загинаха трима души, сред които две деца. Няколко седмици по-късно при нов инцидент тир отново премина през мантинелата и се вряза в две насрещно движещи се коли. Един човек загина, а двама бяха ранени.
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