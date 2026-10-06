Проф. Франсис Халзен е физик от Университета на Уисконсин

Проф. Франсис Халзен, физик от Университета на Уисконсин – Мадисън, САЩ, спечели Нобеловата награда за физика. Това съобщи  генералният секретар на Кралската шведска академия на науките Елен Муунс. 

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Халзен печели наградата „за решаващия си принос към Обсерваторията за неутрино „Айскюб“ (IceCube) и откриването на високоенергийни неутрино от астрофизически произход“.

Тази година паричната равностойност на наградата е 12 милиона шведски крони (1,22 милиона щатски долара, или 1,06 милиона евро).

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Теодора Йорданова, БТА

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