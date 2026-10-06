Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Проф. Франсис Халзен е физик от Университета на Уисконсин
Проф. Франсис Халзен, физик от Университета на Уисконсин – Мадисън, САЩ, спечели Нобеловата награда за физика. Това съобщи генералният секретар на Кралската шведска академия на науките Елен Муунс.
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Халзен печели наградата „за решаващия си принос към Обсерваторията за неутрино „Айскюб“ (IceCube) и откриването на високоенергийни неутрино от астрофизически произход“.
Тази година паричната равностойност на наградата е 12 милиона шведски крони (1,22 милиона щатски долара, или 1,06 милиона евро).Редактор: Станимира Шикова
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