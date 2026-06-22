България е страната с най-голямо увеличение на цените на горивата и смазочните материали за лични автомобили в Европейския съюз през май спрямо същия месец на 2025 г. Това показват най-новите данни на Евростат.

На годишна база поскъпването у нас достига 33,9%, което е най-високият ръст сред всички държави членки. След България се нареждат Люксембург с увеличение от 32,2%, Литва с 30,8 на сто и Румъния с 30,4%.

Горивата у нас са поскъпнали с до 28% за месец

Средно за Европейския съюз цените на горивата и смазочните материали са се повишили с 20,7 на сто спрямо май миналата година. Така България значително изпреварва средното европейско ниво на поскъпване.

Данните показват още, че ръстът на цените у нас се ускорява през последните месеци. През март поскъпването е било 6% на годишна база, през април е достигнало 27,8%, а през май вече е близо 34%.

Въпреки сериозното годишно увеличение, на месечна база се наблюдава по-умерено поскъпване. През май спрямо април горивата и смазочните материали в България са поскъпнали с 1,1%, след ръст от 14,7% през април.

По отношение на дизела Евростат отчита интересна тенденция. В повечето държави от ЕС цените са се понижили през май спрямо предходния месец. В България спадът е едва 0,7%, което е сред най-малките намаления в съюза. По-слабо поевтиняване е регистрирано само в Унгария и Кипър.

Цените на горивата в България: 2% ръст на бензина за месец, дизелът поевтинява

На европейско ниво дизелът е поскъпнал с 29% на годишна база, а бензинът – с 16,2%. Спрямо април обаче дизелът е поевтинял средно с 5,8%, докато бензинът е поскъпнал с 0,8%.

Според данните на Евростат именно България се откроява като държавата с най-сериозен скок на цените на горивата за една година, което поставя страната на първо място в Европейския съюз по този показател.

Редактор: Цветина Петкова