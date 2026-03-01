През изминалата седмица вниманието на света беше приковано към Мексико, където след операция на органите на реда живота си изгуби Ел Менчо – най-опасният човек в Мексико и един от най-издирваните в света. Убийството на лидера на картела „Халиско“ предизвика вълна от насилие в няколко щата.

Ел Менчо беше 60-годишен бивш полицай, който изгражда империята си от нулата. Той помага за отделянето от картела „Синалоа“, за да основе картела „Халиско-Нова генерация“, който се превръща в национална криминална структура с групи и в страни извън Мексико. Бизнесът му далеч не се изчерпва само с наркотиците. Картелът разполага с бронирана техника, ракетни установки и бойни дронове.

Българин от Гуадалахара: Мафиоти сваляха хора от автомобилите им, заграждаха пътища и ги подпалваха

Какво ще последва от смъртта на наркобоса и какво се случва с мачовете от Световното, които трябва да се играят в Мексико - Натали Пашева разговаря с журналиста на „Ел Паис“ в Мексико Пабло Фери.

Натали Пашева: Някои хора смятат, че се е знаело къде се е укривал Ел Менчо. В този смисъл защо именно сега дойде операцията по залавянето му, при която той загина?

Пабло Фери: Една от теориите е, че правителството на САЩ е предоставило информация, много по-ценна, отколкото тази тук, в Мексико. Информация за конкретното местонахождение на Ел Менчо в дните, когато беше стартирана операцията. Но това беше изненадващо, защото отдавна властите знаеха, че Ел Менчо, въпреки че се движеше в доста ограничена зона в щата Халиско, разполагаше с доста обширна система за сигурност и защита. Говорим за няколко кръга на охрана около него, говорим за това, че той и неговият екип разполагаха с много мощни оръжия. Освен това познаваха добре терена. Така че всяка операция предполагаше значително кръвопролитие.

Натали Пашева: Ще започне ли сега в Мексико една дълга вълна на насилие?

Пабло Фери: Това е едно от опасенията в страната в момента. Ако вземем за пример случая със „Синалоа“, след залавянето на Исмаел Ел Майо Замбада - един от историческите лидери на групата, което се случи през юли 2024 г., видяхме, че имаше няколко месеца относително спокойствие, но в края на септември, по-малко от два месеца по-късно, се разрази битката между фракциите. Групата, водена от синовете му, от една страна, и фракцията, водена от синовете на бившия му партньор Хоакин Гусман Ел Чапо. Дали това ще се случи и в Халиско, и в останалите крепости на картела „Халиско“, главно в Мичоакан, е трудно да се каже. Има два сценария. Първият е всеки лидер да запази бизнеса си и да продължи с трафика на наркотици към САЩ и останалите дейности, с които се занимава групата – някои от които са законни, а други – не. Другият сценарий е, че някой от лидерите ще се опита да присвои част от структурата, която Ел Менчо оставя след себе си, което очевидно ще доведе до конфликт с други структури в рамките на престъпната група.

Натали Пашева: Разкажете повече за картела „Халиско-Нова генерация“, чийто лидер беше Ел Менчо.

Пабло Фери: Картелът „Халиско“ усъвършенства техниките за териториално разширяване, които по някакъв начин бяха въведени от „Лос Сетас“ – друга много важна престъпна група в Мексико, особено жестока в първите десетилетия на века. „Лос Сетас“ се появиха като въоръжено крило на група наркотрафиканти от района на Мексиканския залив, в областта Тамаулипас. След това те се отделиха от тази група и се разшириха, използвайки метод, който донесе много беди на обществото. Те се занимаваха с, да речем, източване на активи в различни региони на страната отвъд трафика на наркотици. Картелът „Халиско“ взе този пример и чрез насилие доминира и разширява териториите си. И така „Халиско-Нова генерация“ завзе голяма част от територията на Мичоакан. Много важна селскостопанска индустрия стана част от щата Халиско и коридора Гуадалахара – Пуерто Ваярта, който е най-важният туристически град на крайбрежието в този регион. Той започна да прониква и в други щати в централната част на страната. Освен това картелът променя бизнеса си. Вече не се занимава само с трафик на наркотици на север, което беше и много важно, но се занимава и с други дейности – като кражба на гориво от тръбопроводите на националната петролна компания, изнудване, както и с недвижими имоти като начин за пране на пари. Така тази организация е като истинска престъпна група, способна едновременно да води 3-4-5-6 войни в различни части на страната. Да внася кокаин от Южна Америка, за да го изпрати в САЩ, да произвежда синтетични наркотици като метамфетамин или фентанил в лаборатории в Мичоакан и Халиско и също да ги изпраща в САЩ. Освен това има голяма оръжейна мощ – групи с елитни паравоенни сили, които са издръжливи и способни да побеждават в битките си.

Натали Пашева​: Опасен ли е този картел и извън територията на Мексико? Има ли структури и в други страни?

Пабло Фери: Да. Например една от тези структури в Испания беше разбита в близост до Мадрид – структура, занимаваща се главно с внос на кокаин. По-малко се знае за дейността на картела „Халиско“ в Европа извън Испания. Вероятно са се опитали да вкарват кокаин и през други европейски пристанища – Ротердам, разбира се, както и някои в Италия. Но за това се знае по-малко.

Натали Пашева​: Кой ще поеме контрола и какви ще бъдат следващите стъпки пред картела?

Пабло Фери: Няма ясен наследник на Ел Менчо. Единствените двама души, които ми хрумват като възможни негови наследници, са синът му Менчито, който от години е в затвора в САЩ, и Абигейл Гонсалес Валенсия, известен като Куини, негов партньор от самото начало, но също е в затвора в САЩ. Освен тях няма други големи фигури, способни да създадат толкова сплотен апарат като неговия. Много се говори за дъщеря му, за доведения му син, както и за някои от регионалните лидери в района на Халиско, но на мен не ми се струва, че някой от тях има необходимата сила, способности.

Натали Пашева​: Този въпрос чакат футболните фенове – ще бъде ли безопасно пътуването им до Мексико за световното това лято?

Пабло Фери: Мисля, че да. Ситуацията в неделя с блокадите и палежите на камиони по пътищата привлече много внимание и това е нормално. Вярно е, че Гуадалахара остана за няколко часа в състояние на обсада. Може ли да се случи такава ситуация по време на световното първенство? Може да се случи. Би ли представлявало подобно положение риск за туристите? Не мисля, защото групировките няма да влизат в хотелите или квартирите, за да търсят туристи. Това не би имало смисъл.