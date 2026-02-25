Размирици избухнаха в Мексико след залавянето и убийството на един от най-известните наркобосове – Ел Менчо, лидер на голям наркокартел. Смъртта му предизвика вълна от палежи, блокади и напрежение, което международни анализатори оприличиха на ситуация, близка до гражданска война.

В ефира на „Здравей, България“ българинът Павел Костов, който живее от 16 години в Гуадалахара – градът, смятан за център на мрежата, свързвана с картела, описа как са започнали събитията. „В неделя сутринта имаше палежи на автобуси, тирове, коли. Сваляха хора от автомобилите им, заграждаха пътища и ги подпалваха. Това са хората на мафията“, разказа Костов. По думите му целта не са били цивилните, а по-скоро създаване на хаос и затрудняване на движението на полицията и специалните части.

След ескалацията на напрежението бил обявен „червен код“ за сигурност в целия щат. „Губернаторът излезе и каза: „Стойте си вкъщи, бизнесът да затвори". Реално се въведе едно полувоенно положение“, обясни Костов. По думите му в града пристигнали военни части, които започнали да патрулират и да овладяват ситуацията. Той посочи, че е видял запален автобус на градския транспорт, но не е станал пряк свидетел на престрелки, макар да има информация за сблъсъци между членове на организираната престъпност и силите на реда.

„Има престрелки между цивилни, които са част от организираната престъпност, и полиция, Национална гвардия и военни, опитващи се да възстановят реда“, каза той и допълни, че информацията за случващото се идва и през различни местни канали. Властите са призовали хората да останат по домовете си, а училищата са преминали към онлайн обучение. Летището в Гуадалахара не е било затваряно, но са въведени ограничения за придвижването на хората.

„Вчера червеният код все още беше активен, но днес следобед губернаторът го свали и градът постепенно се връща към нормален ритъм“, обясни Костов.

Той коментира, че подобни действия от страна на картела вероятно целят демонстрация на сила и защита срещу последващи арести или разследвания. По неговите думи създаването на хаос е основен инструмент на организираните групировки в подобни ситуации.

На въпрос за въоръжението и мащаба на организацията на Ел Менчо Костов посочи, че не разполага с точна информация за броя на членовете ѝ, но тя има присъствие в няколко щата и разполага с много оръжия. Част от тях идвали от САЩ, където законодателството позволява свободна продажба на огнестрелно оръжие.

Редактор: Цветина Петкова