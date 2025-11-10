Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 43-годишен мъж за умишлено убийство в Карлово. Още три лица, за които се смята, че са нападнали жертвата, също са с обвинения, но за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди.

На 7 ноември четиримата обвиняеми се намирали в района на жп гарата в Карлово. По това време в сградата бил и мъж на 50 години, който бил с увреждане и се придвижвал с патерици. Според разследването е установено, че трима от мъжете, на възраст между 36 и 49 години, му нанесли побой. Те го повалили на земята, взели патериците му и започнали да го удрят с тях.

През това време четвъртият мъж извадил нож и пробол жертвата в областта на дясното бедро. В резултат на нараняването пострадалият получил силен кръвоизлив и починал. Според първоначалните данни причината за нападението е предходен конфликт.

Четиримата обвиняеми са били задържани за срок до 72 часа. Окръжна прокуратура - Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъжа, пробол жертвата смъртоносно. Останалите трима са с наложена мярка за неотклонение „гаранция“.

