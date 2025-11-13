Софийската районна прокуратура обвини и задържа 47-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена, след като ѝ се заканил с убийство.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 ноември обвиняемият хванал за ръцете жената, с която живее на семейни начала, дърпал я и я влачил, след което я хвърлил върху легло и ѝ нанесъл удар в лицето. Освен това, той ѝ се заканил с убийство, като ѝ казал: „Ако се разпадне семейството ни, ще избия и трима ни, като заколя първо теб и детето, а после и себе си!“.

По случая е образувано досъдебно производство, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане от прокурор за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Цветина Петкова