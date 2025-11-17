Том Круз беше удостоен с почетната награда на Академията по време на церемонията по връчването на Наградите на губернаторите на 16 ноември. Това е и първият "Оскар" за иконата на екшън филмите. Наградата се връчва, за да се отдаде почит за изключителен принос и постижения във филмовите изкуства и науки във всяка дисциплина и за изключителна служба към Академията.

Tom Cruise makes a promise after receiving his first-ever Oscar



“I want you to know that I will do everything I can for this art form, to support and champion new voices, to protect what makes cinema powerful. Hopefully without too many more broken bones” pic.twitter.com/rsn2aOszjn — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 17, 2025

Звездата получи своята статуетка от режисьора Алехандро Г. Иняриту, който ще ръкодови създаването на нов филм с участието на Круз през 2026 г. Неговото заглавие обаче още не е известно на публиката.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

След като прие наградата, Круз произнесе емоционална реч, в която отдаде почит на всички хора, които правят филмите възможни, както и на обединяващата сила на киното.

„Киното ме отвежда навсякъде по света. Помага ми да оценявам и уважавам различията. Показва ми и нашата споделена човечност, колко си приличаме - по толкова, толкова много начини. Без значение откъде идваме, в този театър се смеем заедно, чувстваме заедно, имаме надежди заедно. Това е силата на тази форма на изкуство, затова е важно за мен. Правенето на филми не е това, с което се занимавам, а е това, което съм", сподели Круз.

Круз е номиниран за четири "Оскара" в миналото - за най-добър актьор за „Роден на 4 юли“ и „Джери Магуайър“, за най-добър поддържащ актьор за „Магнолия“ и за най-добър филм за ролята си на продуцент в „Топ Гън: Маверик“.

Вечерта преди церемонията Том Круз беше част от специално парти по случай връчването на отличията. Актьорът от "Мисията невъзможна" беше забелязан във вихъра на танца на дансинга, задено с хореографа Деби Алън, която също беше наградена от Академията.

Кънтри любимката Доли Партън също получи почетен "Оскар". Награда „Джийн Хершолт“ се връчва на личност от областта на филмовите изкуства и науки, чиито хуманитарни усилия са донесли признание на индустрията, като са насърчавали човешкото благосъстояние и са допринесли за коригиране на неравенствата.

Звездата благодари на Академията в специално видео, в което разказа, че е пораснала в семейство с три деца, в което родителите са показвали, че колкото повече даваш, толкова по-благословен ще бъдеш. „Аз бях благословена по всеки възможен начин”, сподели тя и допълни, че наградата е част от тази благословия.

По-рано на церемонията в неделя Синтия Ериво връчи почетен "Оскар" и на Деби Алън. Художникът-постановчикът Уин Томас също получи статуетка, отбелязваща цялостното му творчество.