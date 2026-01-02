Изригване на вулкана Етна, започнало на 1 януари, впечатлява експертите, без да оказва влияние на този етап върху трафика на летището в Катания и без да застрашава населени места, съобщават италиански медии, публикуващи зрелищни кадри от изригването.

В безлюдната долина на Етна – Вале дел Бово, потокът от лава се е спуснал на 1420 метра надморска височина и продължава да напредва. Феноменът е наблюдаван от системата за мониторинг на Националния институт по геофизика и вулканология и Центъра за наблюдение на Етна в Катания. Междувременно продължава и вулканичната активност в кратера Бока Нуова, бълващ умерено пепел, която бързо се разсейва.

🔥 Le prime spettacolari immagini della nuova eruzione effusiva in corso a quota 2.000 metri all'interno della Valle del Bove dell'#Etna! La colata di lava ha raggiunto quota 1.500 m e al momento non minaccia alcuna area abitata. Video di Emilio Messina pic.twitter.com/J9JGm43G8D — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) January 1, 2026

Етна отново се активизира, избълва огромен стълб пепел и лава

Новото активизиране на вулкана беше регистрирано малко след полунощ на 1 януари, като първо бяха засечени сеизмични трусове.

