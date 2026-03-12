В Министерството на електронното управление се проведе публично теглене на външни експерти, като част от процедурата за избор на специалисти, които ще участват в удостоверяването на машините за гласуване. Събитието се организира в този формат, тъй като за първи път в рамките на процедурата са подадени повече заявления от броя на обявените позиции.

Общо четири заявления са одобрени за участие при нужда от трима външни специалисти. Така изборът се проведе чрез публично теглене.

След оценка и подбор в процедурата са избрани външните експерти Людмил Бързев, Делян Керемедчиев и Боян Атанасов. Четвъртият кандидат – Ваньо Еленков, ще бъде резерва.

„Правим и тази процедура публична като част от заявката на това правителство, че ще направи всичко възможно да проведе честни и прозрачни избори. За нас в Министерството на електронното управление това означава и да ви правим съпричастни към всяка една стъпка от процеса,“ подчерта ресорният служебен министър Георги Шарков.

По време на събитието присъстващите бяха запознати с подробностите на процеса за избор на експертите от Росица Георгиева, началник на отдел „Стратегии и политики в киберсигурността“.

