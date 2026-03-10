Проведе се процедурата по теглене на серийните номера на 10 машини за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие. Това се случи в сградата на Министерството на електронното управление.

След това предстои машините да преминат процес по удостоверяване, за да бъдат включени в изборите. Публичното теглене на номерата на устройствата за гласуване е с цел да се гарантира прозрачността на процеса и е част от мерките на служебния кабинет за осигуряване на честни и демократични избори в страната. Номерата на машините са избрани на случаен принцип.

Какво представляват машините, с които се предлага да гласуваме оттук нататък

Служебният министър на електронното управление Георги Шарков заяви, че е поел ангажимент за прозрачен вот. "Машинното гласуване повишава сигурността на вота. Ще предоставя публичност на всеки етап на организацията на изборния процес. Искам да има честни и прозрачни избори. Децата ни не бива да губят увереността си в силата на демокрацията. Предстои да изтеглим номерата на 10 произволно избрани машини, част от предоставените от ЦИК общо 528. Днешният етап е важна стъпка от подготовката на изборите, защото стартира процедурата по удостоверяване дали софтуерно и хардуерно отговарят на изискванията. Редица експерти ще осъществят професионална проверка. МЕУ носи отговорност за техническата част на вота и подготовката на софтуера, както и за осигуряването на системата за видеонаблюдение. Така резултатите от машините ще бъдат отчетени и обобщени без проблем", каза Шарков. Той увери, че е предприел нужните мерки за осигуряване на киберсигурността и киберустойчивостта на машините.

На събитието присъстваха представители на Централната избирателна комисия, Обществения съвет към ЦИК, Български институт за стандартизация, Български институт по метрология, представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите, както и парламентарно представените партии в 51-вото Народно събрание.

Въз основа на номерата трите институции (ЦИК, Български институт за стандартизация, Български институт по метрология) ще извършат процедурите по изпитване, тестване и оценяване. След това ръководителите им ще излязат с решение, че машините отговарят на изискванията, за да участват в изборите.

От Българския институт за стандартизация обясниха, че отговарят за унифициране на процедурите по методите за оценяване на съответствието според изискванията на Изборния кодекс за електронно гласуване. Извършва се и проверка на сертификатите на машините, и на изпълнителя на обществената поръчка.

Машината или хартията - кое гарантира в по-голяма степен честността на изборите

Институтът по метрология е отговорен за удостоверяването на хардуера на машините. Оттам уточниха, че ще установят доколко машините отговарят на техническите изисквания, заложени от ЦИК. За нуждите на проверката ще бъдат тествани три броя машини, чрез които ще се установи какво е въздействието на околната среда върху тях. Ще бъдат направени електромагнитни изследвания, които да покажат нивата на защитите на машините при гласуване.

Георги Бончев от МЕУ уточни, че неговият екип във ведомството ще се грижи за определяне на функционалното съответствие на машините с кодекса и техническата спецификация на ЦИК. По думите му се провеждат седем групи от тестове на три машини, които се публикуват публично.

Бисера Радева от същото ведомство посочи, че нейният екип ще оцени софтуерните и хардуерните параметри на техническите устройства за машинно гласуване и съответствието им със законодателството. Според нея екипът ѝ се нуждае от 4 устройства за проверка.

Зам.-председателят на ПГ на "ДПС - Ново начало" Станислав Анастасов заяви, че според него в процеса на използване на машините за гласуване има сериозни проблеми и съмнения за възможни манипулации. По думите му става въпрос за начина, по който машините на компанията Smartmatic се използват по време на избори.

Анастасов посочи, че ДПС ще представи повече информация по темата преди следващите избори и увери, че партията ще разкрие всички данни, с които разполага. Той твърди и, че експертът и бивш служебен вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков е свързан с представянето и популяризирането на тези машини.

ЦИК отказа публична проверка на машините за гласуване

Депутатът допълни, че от ДПС ще сезират отговорните институции и организации по случая, като целта е всички обстоятелства около използването на машините за гласуване да бъдат изяснени.

Министър Шарков отвърна, че е поканен за поста, тъй като е бил избран да осигури сигурност и надеждност на изчислителните ресурси на машините.