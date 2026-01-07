„Твърдо съм „за” при използването на машините разписките да се броят. Такъв одитен процес трябва да има. Когато има разлика в бройките, трябва стриктно да се отбелязва от СИК”. Това заяви в ефира на предаването „Твоя ден” по NOVA NEWS Красимир Симонски, бивш председател на Държавната агенция „Електронно управление“. Темата за честността на вота се повдигна отново след вчерашното изявление на президента, свързано с промените в изборното законодателство.

Президентът призова за промени в Изборния кодекс и масово гласуване

Симонски обясни и какво представляват сканиращите машини. „Основно може да кажем, че те са два вида. Едните, които маркират и след това оптично сканират и записват резултата, а другите единствено сканират хартиените бюлетини, които преди това са попълнени ръчно. Хубаво е да уточним и да направим сравнение с машините, с които разполагаме в момента. Те на практика са много еднакви. И двете са напълно функционални компютри, с процесор, памет, интерфейс. Това, по което се различават, са интерфейсите или каквото е включено към тях. Към тези компютри са включени скенери и евентуално принтери, ако се използват за маркиране на бюлетини. В нашите машини имаме и двете, но нямаме сканирането като процес. Тоест, разликата е, че се добавя процесът на оптично сканиране. Самото заснемане на бюлетината с оптически устройства не е никакъв проблем. На практика един смартфон има същата функционалност. Много от нас го ползваме да заснемем документ и след това да го изпратим или да го сканираме с много добра степен на разпознаване. Проблемът е, че се добавя сложност в целият този процес и тя е свързана именно с оптичното сканиране на хартия. С всяка машина у нас е гласувано средно по над 1000 пъти”, каза още експертът.

