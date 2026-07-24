Четиримата педиатри от МБАЛ - Силистра са заявили готовност да се върнат в болницата. Още през следващата седмица е възможно те отново да подпишат договорите си. Това стана ясно след днешното посещение на министър Катя Ивкова в лечебното заведение. В срещите участваха д-р Асен Меджидиев, временно управляващ НЗОК, д-р Пламен Илиев, директор на РЗИ – Силистра, и Николай Неделчев, областен управител на област Силистра.

Педиатрите нямат претенции към заплащането или условията на труд. Поставените от тях въпроси са свързани с организацията на работата в отделението и с натрупани междуличностни конфликти. Тези проблеми е трябвало да бъдат решени своевременно с отговорни управленски действия.

Снимка: МЗ

“Пациентите не могат да бъдат заложници на междуличностни конфликти между лекари, управител и служители на болницата. В договора за управление на д-р Славов е предвидено задължение да осигури необходимите медицински кадри, така че медицинското обслужване да бъде гарантирано”, заяви министър Ивкова и допълни, че отговорността на ръководството е да намира решения, да създава работеща организация и да гарантира непрекъснат достъп до медицинска помощ.

Без детско отделение в болницата в Силистра, временно преустановяват работа и още три отделения

Министър Ивкова благодари на медицинските сестри, които са останали в лечебното заведение и в момента работят в други отделения. Паралелно се търсят лекари за другите три отделения, които в момента също не работят.

Снимка: МЗ

Министерството на здравеопазването очаква ръководството на болницата да отстрани организационните пречки пред връщането им. Резултатът ще се измерва с работещо отделение и осигурена педиатрична помощ за децата от Силистра и областта.

Редактор: Дарина Методиева