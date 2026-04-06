Снимка БТА/АП
Събитието се провежда ежегодно от 16 години
В най-големия частен зоопарк в Чили няколко от обитателите му - сурикати, маймуни, лемури и други животни - търсиха в неделя храната си, опакована като великденски яйца, съобщи Асошиейтед прес.
„Ловът на яйца” е ежегодно събитие в Биопарк „Буинзоо” в столицата на страната, Сантяго, което има за цел както да забавлява посетителите, така и да стимулира естественото поведение на лов на храна при различни видове.
Служителите на зоопарка поставиха малки торбички, украсени като великденски яйца, но пълни с месо, в клетките на малки котки, като каракали, които скачаха по клоните на дърветата, за да си вземат закуските. Един сурикат имаше кошница с яйца, поставена между няколко камъка в клетката му. Маймуните и лемурите пък бяха почерпени с плодове, скрити в кафяви хартиени торбички, украсени с зайчета.
Игнасио Идалсоага, директорът на зоопарка, каза, че „в природата тези животни прекарват голяма част от живота си в търсене на храна”, затова зоопаркът е искал да пресъздаде това поведение.„Лакомствата не бяха шоколадови яйца, а храна, която животните биха яли в естествената си среда”, добави той.
Това събитие се провежда ежегодно от 16 години, каза Идалсоага. Тази година овцете също трябваше да търсят храната си под формата на гранули в цветна сфера с дупки.Редактор: Ивета Костадинова
