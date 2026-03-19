Малката маймунка Пънч вече си има приятелка. Двамата се запознават в зоопарка в град Ичикава, близо до Токио.

Punch having some quality time with his girlfriend 😍🤣 pic.twitter.com/ZaGS6Lh34Y — ANIMALIA (@magicalnature5) March 18, 2026

Седеммесечният Пънч стана интернет сензация, след като беше изоставен от майка си. Клипове, на които той държи плюшен орангутан за утеха и изглежда подложен на грубо отношение от други маймуни, се разпространиха онлайн миналия месец.

Punch became friends with Aiko, who was bullied when she was small—just like him. pic.twitter.com/SwgNK4xlKp — Knight World (@KnightWorld) March 2, 2026

Неговата съдба в зоопарка в град Ичикава, близо до Токио, създаде специална фен база под хаштага #HangInTherePunch. Това доведе до безпрецедентен наплив от посетители, включително много чуждестранни туристи.

„Мисля, че причината е в това, че хората се припознават в него”, каза 30-годишният Джон Фригилана от САЩ пред АФП, попитан защо макакът трогва сърцата на толкова много хора.

Отглеждана на ръка в изкуствена среда веднага след раждането си през юли, малката маймунка с тъмна козина постепенно се аклиматизира, съобщиха от зоопарка. Пънч вече не се държи постоянно за плюшената играчка и започва да си създава нови приятелства.

„Той е преживял много, но преодолява трудностите. Хубаво е да видиш такава сила”, заяви Фригилана. Той добави, че на фона на войните по света, които доминират в новините, в днешно време е „трогателно да видиш” Пънч.

Напоследък около 2000 до 3000 души на ден се стичат към обекта. Това е приблизително 10 пъти повече от обичайния брой посетители през зимния извънсезонен период, заяви представителят на зоопарка Такаши Ясунага.

Местен таксиметров шофьор сподели, че около половината от пешеходците по пътя към зоопарка вече не са японци – безпрецедентна гледка за обичайно тихия му квартал.

„Някои чуждестранни туристи се качват и с широки усмивки просто ми казват: „Пънч”, за да ми посочат къде искат да отидат”, разказа шофьорът, който пожела да остане анонимен, тъй като няма разрешение да говори пред медиите.

Редактор: Мария Барабашка