Историята на изоставеното бебе макак Пънч от Ichikawa Zoological & Botanical Garden в Япония развълнува хиляди хора по света, след като видеа с животинчето и неговата плюшена играчка обиколиха социалните мрежи. Малката маймунка била отхвърлена от майка си и групата, но гледачите ѝ дали плюшен орангутан, който да замести майчината грижа. Междувременно стана ясно, че Пънч вече е осиновен и получава необходимата подкрепа.

Кадрите, на които бебето се вкопчва в играчката, предизвикаха силен емоционален отзвук. Според психолога Полина Василева подобни предмети могат да играят ролята на т.нар. „преходен обект“ - средство, което помага на малките да се справят с липсата на майчина близост и да преодолеят стреса.

Осиротял и изоставен: Историята на маймунката Пънч, която намери утеха в плюшена играчка (ВИДЕО)

Биологът и гледач на примати от Софийски зоопарк Цветомира Дойчева посочи за предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS, че отхвърляне на малко от майката се наблюдава най-често при първо раждане. В такива ситуации гледачите полагат денонощна грижа за бебето, като целта е то да бъде социализирано и, ако е възможно, върнато обратно в групата.

По думите ѝ използването на плюшени играчки или други заместители е утвърдена практика, която помага на животното да се успокои и да се адаптира. Това имитира естественото поведение на бебетата примати, които прекарват голяма част от времето си, държейки се за майките си.

Целия репортаж вижте във видеото.