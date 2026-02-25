Историята на животинчето трогна света и събра хиляди реакции

Историята на изоставеното бебе макак Пънч от Ichikawa Zoological & Botanical Garden в Япония развълнува хиляди хора по света, след като видеа с животинчето и неговата плюшена играчка обиколиха социалните мрежи. Малката маймунка била отхвърлена от майка си и групата, но гледачите ѝ дали плюшен орангутан, който да замести майчината грижа. Междувременно стана ясно, че Пънч вече е осиновен и получава необходимата подкрепа.

Кадрите, на които бебето се вкопчва в играчката, предизвикаха силен емоционален отзвук. Според психолога Полина Василева подобни предмети могат да играят ролята на т.нар. „преходен обект“ - средство, което помага на малките да се справят с липсата на майчина близост и да преодолеят стреса.

Осиротял и изоставен: Историята на маймунката Пънч, която намери утеха в плюшена играчка (ВИДЕО)

Биологът и гледач на примати от Софийски зоопарк Цветомира Дойчева посочи за предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS, че отхвърляне на малко от майката се наблюдава най-често при първо раждане. В такива ситуации гледачите полагат денонощна грижа за бебето, като целта е то да бъде социализирано и, ако е възможно, върнато обратно в групата.

По думите ѝ използването на плюшени играчки или други заместители е утвърдена практика, която помага на животното да се успокои и да се адаптира. Това имитира естественото поведение на бебетата примати, които прекарват голяма част от времето си, държейки се за майките си.

Целия репортаж вижте във видеото.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking