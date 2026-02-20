Видео на осиротяла маймунка, прегръщаща оранжева плюшена играчка, буквално разплака милиони потребители на социалните мрежи. Бебето от вида японски макак е питомец в зоологическата градина в град Ичикава.

Малкото било открито край стените на зоопарка, изоставено от майка си в горещ ден в края на юли миналата година. "Маймунката беше в безпомощно състояние и веднага я отнесохме във ветеринарната ни клиника", разказват служителите на зоологическата градина, които я намерили. След като малкото се възстановило, било взето решение да му се даде име - Пънч, и да остане да живее в зоопарка.

Седем месеца по-късно маймунката продължава да се чувства самотна и изоставена. "Предполагаме, че майка му го е изоставила, защото вероятно това е била първата ѝ бременност. Била е стресирана. За покачване на стреса е допринесла и горещата вълна", твърдят ветеринарите.

Липсата на родител е ключова за развитието на малките макаци. "Веднага след раждането си те се вкопчват в майките си, което помага за изграждането на мускулите на крайниците им. Освен това близкият контакт с родител създава и усещане за сигурност", посочва 24-годишната Косуке Шикано, която се грижи за Пънч.

По думите ѝ тя и колегите ѝ опитали многократно да намерят "майка" за малкото. Заместител на родителската грижа се появил под формата на плюшен оранжев орангутан. "Играчката е достатъчно голяма, за да може Пънч да се гушка в нея. Освен това е и лека, за да може да я взема навсякъде със себе си", твърди Косуке.

Маймунката харесала подаръка веднага. Видео, на което тя се гушка в плюшената играчка и я държи неотлъчно до себе си, предизвика истинска вълна на съпричастност в социалните мрежи. Потребители споделят: "Гледката как малкият Пънч, който не се предава, въпреки че е изоставен от майка си, ми дава сили".

Гледачите в зоопарка в Ичикава твърдят, че малката маймунка постепенно се приобщава към себеподобните си и изразиха надежда, че съвсем скоро Пънч няма да е самотен.

