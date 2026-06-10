Министър-председателят Румен Радев проведе среща с премиера на Република Молдова Александру Мунтяну. Двамата обсъдиха развитието на двустранните отношения и процеса на европейската интеграция на Молдова.

Румен Радев поздрави молдовския си колега за предстоящото в близките дни начало на преговорите за членство на страната в Европейския съюз, като подчерта, че този важен етап е резултат от реални реформи и постигнати конкретни резултати. Министър-председателят Румен Радев сподели българския опит в процеса на европейската интеграция и открои както постижения, така и допуснати грешки. Като пример в тази насока той посочи подхода на разпределяне на субсидиите в земеделието, който е довел до дисбаланси и задълбочаване на регионалните различия.

Снимка: МС

В хода на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството не само в икономиката, но и в областта на високите технологии, туризма, културата и академичния обмен.

Александру Мунтяну определи България като традиционен и надежден партньор на страната си и изрази удовлетворение от активните връзки в сферата на образованието и културата. В този контекст той посочи значимото дело на светите братя Кирил и Методий и богатите културни традиции на България.

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Обща беше позицията за необходимостта от по-активен обмен на студенти между университетите на България и Молдова. Молдовският премиер потвърди ангажимента на страната да работи за съхраняването на автономията и устойчивото развитие на Тараклийския район. От своя страна Румен Радев подчерта, че в тази насока следва да бъде съхранена и ефективната дейност на местните институции, което да гарантира на жизнеспособността и развитието на региона.

Снимка: МС

Премиерът на Молдова отправи покана към министър-председателя Румен Радев да посети страната. Радев приветства инициативата, като подчерта, че подобна визита следва да бъде съпътствана от бизнес форум, който да даде по-силен импулс на икономическите връзки между България и Молдова.

Редактор: Дарина Методиева