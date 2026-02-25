Две коли се удариха челно на малкото кръгово кръстовище преди Дунав мост при Русе, научи NOVA. Двама души са пострадали. Все още не е ясно какво е тяхното състояние. От МВР съобщиха, че две линейки са изпратени на мястото на инцидента. Прави се оглед на местопроизшествието.

Километрични колони от тирове отново блокираха пътя към граничното съоръжение, като шофьорите сигнализират, че чакат с часове. Опашки са се образували не само от българска, но и от румънска страна. Тежката катастрофа допълнително усложни трафика, като в капан попаднаха и много русенци, пътуващи за работа в Източната промишлена зона.

Снимка: Наталия Йорданова, NOVA

Пътят е затворен, организирани са обходни маршрути, като автомобилите се пренасочват от полицията.

Снимка: Наталия Йорданова, NOVA

От Агенция „Пътна инфраструктура” съобщиха, че днес, заради аварийно запълване на дупки в неремонтираното платно, Дунав мост ще бъде затворен напълно на етапи. Ограничението ще се прилага между 11:00 и 14:00 часа.