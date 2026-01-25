Катастрофа между 2 автомобила затвори пътя Русе-Кубрат.

Малко преди 17 часа след разклона за Образцов чифлик лек автомобил се е завъртял на пътя и е ударил насрещно движещ се джип и след това се е блъснал в мантинела. От МВР-Русе съобщиха, че общо шестима души са откарани за преглед в болница, по трима от всяка кола.

Снимка: Деян Димов

Причините за катастрофата се изясняват от екипи на МВР, които извършват оглед на мястото. Пътят е напълно затворен. Шофьорите могат да използват обходни маршрути.