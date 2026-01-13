След извънредната среща на Кризисния щаб от Столичната община обявиха, че започва ежедневно информиране на медиите и гражданите за всички действия, които се предприемат във връзка с кризата със сметосъбирането в столицата. Това каза директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков на брифинг, на който бяха представени актуални данни за темповете на почистване и предприетите допълнителни мерки.

Към момента най-сериозно засегнати са седем зони, за които договорите със сметопочистващите фирми са изтекли. По думите на представители на общината, за овладяване на ситуацията са предприети няколко спешни стъпки:

- В четири от зоните вече са подписани анекси към договорите;

- За шеста зона (“Люлин” и “Красно село”) е сключен договор със „Софекострой“, а паралелно се работи и със собствен капацитет на общината;

- В четвърта зона („Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“), със заповед на кмета, е разпоредено временно възлагане на дейностите по сметосъбиране на фирми от съседни райони; въведена е ротационна организация на работа. Единият ден камионите започват от тези квартали и след това преминават към съседните зони, а на следващия – обратното. Целта е техниката да бъде използвана максимално ефективно и да не се допуска трайно натрупване на отпадъци в нито един от засегнатите райони.

От Столичната община отрекоха твърденията, че в зона 3 е създадено нерегламентирано сметище. Според институцията става дума за временна претоварна точка, разположена далеч от жилищни сгради. Тя се използвала за по-голяма оперативност – камионите да правят повече курсове и да не губят време в директно пътуване до завода за отпадъци. По думите на общината натрупванията от вчера вече са изчистени, а днес работата по терена продължава до пълното му разчистване.

В районите „Слатина“ и „Подуяне“ е въведен нов подход в почистването – вместо работа по стандартни графици, е преминато към почистване по карета.

Причината е, че досега капацитетът на камионите не позволявал да се обхванат всички проблемни точки. Новият модел, съгласуван със Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и районните кметове, позволява по-добро таргетиране на най-критичните зони.

Според данните на общината още в първия ден от новата организация са отчетени по-добри резултати от планираните. Поставената цел за двата района е била 90 тона отпадъци дневно, но реално са били събирани по 110 тона, което според кризисния щаб показва, че новият модел на работа дава резултат.

Столичната община отчита напредък в справянето с кризата със сметосъбирането и уверява, че към момента няма индикации за обявяване на бедствено положение. По официални данни в последните дни ежедневно се събират между 100 и 110 тона отпадъци, което позволява бързо да се наваксат натрупванията от предходния период.

„Ако поддържаме този ритъм, ще наваксаме много бързо, защото сметката не отпада, а просто се измества във времето“, коментираха от кризисния щаб.

По време на брифинга беше поставен и въпросът за разликата между временно натрупан отпадък и нерегламентирано сметище, след като граждани сигнализират, че в някои райони, включително в Слатина, гледката наподобява сметище.

От общината обясниха, че ключовият критерий е предназначението и времето на престой на отпадъците. Когато дадена точка се използва за претоварване и в кратък срок отпадъкът се извозва към завода за третиране, тя не може да се счита за сметище.

Особено внимание е насочено към район Люлин, където в последните седмици имаше най-сериозни затруднения. По информация на общината в района вече е изкарана допълнителна техника, регистрират се нови автомобили, които ще влязат в схемата на работа още в следващите дни и има уверение от изпълнителния директор на ангажираната фирма, че до края на месеца ситуацията в района ще се нормализира. При необходимост ще се работи и с удължено работно време, за да се ускори почистването.

От общината не скриха, че има проблеми и с комуникацията на местно ниво. Според представител на кризисния щаб в някои райони усилията на общината и изпълнителите не се подпомагат достатъчно от районната администрация.

От Столичната община уверяват, че кризисните мерки ще продължат, докато ситуацията със сметосъбирането бъде напълно овладяна. А ежедневната публична отчетност трябва да гарантира прозрачност и по-добър обществен контрол върху процеса.