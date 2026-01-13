Според коалицията столичният кмет е оставил вратата за корупционни практики отворена
Кметът на София Васил Терзиев доказа извън всякакво съмнение, че не може да изпълнява функциите си като градоначалник на нашата столица. Такова мнение изразиха от „БСП-Обединена левица” в своя позиция до медиите. „След като в най-горещите летни дни той остави две седмици София без градски транспорт, последва продължаващата месеци наред криза с боклука. В последните дни наблюдаваме и невъзможността му да се справи със снегопочистването и то при минимални снеговалежи”, коментират от коалицията.
Освен закъснелия конкурс за обслужващи фирми за извозване на боклука, нямаше и пределни цени, заложени в условията за обществената поръчка, отбелязват от БСП-ОЛ. Това остави отворена вратата за корупционни практики, категорични са социалистите.
Борисов: Терзиев трябва да остане, за да се види как управлява ПП–ДБ
„БСП-ОЛ многократно и единствена от всички партии даде решението на този проблем - създаване на общинско предприятие, което да поеме дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Това може и трябва да се случи. Доказали сме това в много градове, които са ръководени от леви кметове. Необяснимо защо нашето предложение продължава да бъде отхвърляно години наред. Очевидно заявяваната борба с мафията се оказа един голям театър, който да прикрие замяната на едни хора с прякори с други такива. Явно целта през цялото време е била да се промени посоката на финансовия поток - кой ще краде парите на софиянци”, пише още в позицията.
За малко повече от 2 години управлението на Терзиев създаде поредици от кризи, които правят живота в иначе европейската ни столица непоносим, смятат социалистите от БСП-ОЛ. „Не за това плащат и не това заслужават гражданите на София. Дори няма да повдигаме въпроса с начина, моралността и законността на неговия избор, а просто настояваме да освободи поста, с който очевидно не може да се справи и избави софиянци от мъките”, добавят те.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни