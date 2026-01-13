„Колеги от други партии искат оставката на Терзиев, а аз мисля, че той трябва да стои на поста си докрай, за да се види какво означава да управляват „Продължаваме Промяната" и „Да, България". Това каза лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов във включване на живо от Стара Загора, излъчено във Facebook профила му.

„Всеки ден софиянци трябва да разбират за какво са гласували”, допълни Борисов. Той каза още, че в Столичния общински съвет от ГЕРБ подкрепят „структурите на кмета" и повишаването на цените за паркиране, за да няма Терзиев оправдания. Борисов припомни, че, когато е започнала кризата с отпадъците в столицата, министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев е изпратил затворници, за да помагат в почистването, но впоследствие Терзиев казал, че няма нужда от повече помощ.

Борисов предупреди ПП-ДБ да не изопачава и да не вади от контекста думите му за протестите.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че има няколко важни теми, които разтърсват Европейския съюз. Една от тях е за нелегалната миграция. „Успяхме да спрем на 100% нелегалната миграция. Ние сме единствената държава в Европа, в която хората се разхождат спокойно през нощта и могат да си носят скъпите часовници, без да се страхуват. България е най-сигурното и спокойно място в Европа“, подчерта Борисов.

